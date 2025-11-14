Live
Bombameglepetés: Zelenszkij is érintett lehet az ukrán háborús maffia ügyben

A világbajnoki címvédő argentin labdarúgó-válogatott 2-0-ra nyert Angola vendégeként az ország függetlenségének ötvenedik évfordulójára rendezett gálamérkőzésen pénteken. Ráadásul Lionel Messi gólt szerzett és még egy gólpasszt is adott a meccsen.

A dél-amerikai csapatban a nyolcszoros aranylabdás Lionel Messinek 196. válogatott mérkőzésén egy-egy gólja és gólpassza volt. Ráadásul az előbbi már a 115. találata volt a nemzeti együttesben. Az argentinoktól a világbajnok klasszison kívül még Lautaro Martinez talált be Messi gólpasszának köszönhetően az első félidő végén. 

Lionel Messi egyszerűen zseniális
Lionel Messi egyszerűen zseniális
Fotó: JULIO PACHECO NTELA / AFP

Messi nem tud hibázni

Sajtóhírek szerint a vb-címvédő válogatott 13 millió dollárt (4,3 milliárd forintot) kapott a luandai fellépésért, a 48 ezer néző pedig egy dollárért vásárolhatta meg belépőjét. Az afrikai kontinens déli részének nyugati oldalán fekvő ország 1975. november 11-én kiáltotta ki függetlenégét Portugáliától.

A mérkőzés Argentína egyetlen nemzetközi mérkőzése volt a mostani válogatott szünetben, míg Angola a jövő hónapban kezdődő Afrikai Nemzetek Kupájára készül, ahol Egyiptommal, Dél-Afrikával és Zimbabwéval egy csoportban szerepel.

 

