A dél-amerikai csapatban a nyolcszoros aranylabdás Lionel Messinek 196. válogatott mérkőzésén egy-egy gólja és gólpassza volt. Ráadásul az előbbi már a 115. találata volt a nemzeti együttesben. Az argentinoktól a világbajnok klasszison kívül még Lautaro Martinez talált be Messi gólpasszának köszönhetően az első félidő végén.

Lionel Messi egyszerűen zseniális

Fotó: JULIO PACHECO NTELA / AFP

Messi nem tud hibázni

Sajtóhírek szerint a vb-címvédő válogatott 13 millió dollárt (4,3 milliárd forintot) kapott a luandai fellépésért, a 48 ezer néző pedig egy dollárért vásárolhatta meg belépőjét. Az afrikai kontinens déli részének nyugati oldalán fekvő ország 1975. november 11-én kiáltotta ki függetlenégét Portugáliától.

A mérkőzés Argentína egyetlen nemzetközi mérkőzése volt a mostani válogatott szünetben, míg Angola a jövő hónapban kezdődő Afrikai Nemzetek Kupájára készül, ahol Egyiptommal, Dél-Afrikával és Zimbabwéval egy csoportban szerepel.