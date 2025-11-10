Sokan szívesen néztük volna meg azt, ahogy Lionel Messi és Cristiano Ronaldo egy csapatban szerepel, de erre minden bizonnyal nem kerül már sor. Az viszont nem teljesen kizárt, hogy egyszer az utódok egy csapatba kerülnek majd. Messi és Ronaldo így kerülhetne egy csapatba, pontosabban egy válogatottba.
Messi és Ronaldo egy csapatban?
Cristiano Ronaldo Jr. 2010. június 17-én született az Egyesült Államokban. Tehát a közhiedelemmel ellentétben nem az Ibériai-félszigeten látta meg a napvilágot, de 2018-ig ott éltek, mivel édesapja a Real Madridban futballozott. Ezután Olaszországban és Angliában is megfordultak, de végül Szaúd-Arábiában kötöttek ki. Ez idő alatt a kis göndör hajú fiúcskából 185 centiméter magas, atletikus, jobblábas focista lett. Jelenleg 15 éves, és az al-Nasszr utánpótlásában szerepel. A szaklapok szerint korához képest erős és jó technikai képességekkel rendelkezik.
Ebben a korban kezdődik a nemzeti válogatottak kiválasztása is. Cristiano Jr. apja miatt jogosult a portugál színekre, születése helye miatt az Egyesült Államokban is szerepelhet, de mivel 10 éves kora előtt legalább három évet élt Spanyolországban, akár a spanyol válogatottat is választhatja.
Fontos megjegyezni, hogy ha valaki pályára lép bármely utánpótlás-válogatottban, attól még felnőtt szinten válthat nemzetet.
Ez azért lényeges, mert Cristiano Jr. már pályára lépett a portugál U16-os válogatottban egy felkészülési tornán, ahol a csapata 3-0-ás győzelméből góllal vette ki a részét.
Thiago Messi 2012. november 2-án született Spanyolországban. Érdekesség, hogy Lionel Messi és Cristiano Ronaldo születése között 869 nap telt el, míg a legidősebb gyerekeknél szinte napra pontosan ugyanannyi: 868 nap. A most 12 éves Thiago jelenleg az Inter Miami akadémiáján az U13-as csapatban focizik Benjamin Suárezzel, aki a Barcelona és a Liverpool korábbi gólfelelősének, Luis Suáreznek a fia. Az argentin zseni fiának technikai kvalitásairól már most keringenek videók az interneten. Úgy tűnik, apja labdaérzékét örökölte, de persze még korai véleményt alkotni, hiszen még messze van a profi futball.
Mivel Barcelonában született, jogosult lehet a spanyol válogatott meghívóra, amit valószínűleg sikerként élne meg a szövetség, hiszen apját a múltban nem sikerült honosítani. Továbbá az argentin válogatottság kapuja is biztosan nyitva állna majd a fiatal Thiago előtt.
A 2030-as világbajnokság lehet az új kezdet?
A 2030-as világbajnokság sok szempontból különleges lesz. Három kontinensen zajlik majd: a fő házigazdák Spanyolország, Portugália és Marokkó, de mérkőzéseket rendeznek Uruguayban, Argentínában és Paraguayban is. Ez lehet elméletben az első vb, ahol a legendák gyermekei pályára léphetnek: Thiago Messi 17, Cristiano Jr. 20 éves lesz addigra. Lamine Yamal pedig már most elkápráztatja a Barcelona szurkolókat 18 évesen. Képzeljük el, hová juthat ez a trió, ha mind együtt játszanának a spanyol válogatottban: a széleken Thiago Messi és Lamine Yamal bolondítaná meg a védőket ördöngős cseleikkel, míg a csatár pozíciójában Cristiano Jr. termelné a gólokat, akárcsak az édesapja.
Ugyanakkor a realitás talaján maradva valószínűbb, hogy mindkét fiatal apja nyomdokait követve az argentin és a portugál válogatottat képviselné. Tehát nem egymás oldalán, hanem ők is egymás ellen küzdhetnek majd.
Lamine Yamal azonban úgy néz ki, nem marad “Madrid-utód” nélkül a spanyol nagy válogatottban: a brazil válogatott legenda, Marcelo fia, Enzo Alves már az U17-es spanyol válogatott kapitánya. A 2009-es születésű, 176 centiméter magas középcsatár a Real Madrid utánpótláscsapataiban több mint 100 gólnál jár, és spanyol színekben is kétszer betalált. Vajon ő lehet a megoldás az Európa-bajnok válogatott center problémáira?
Már kopogtatnak a nagyok között az el Clásico-utódok
A korábbi Barca-legenda, Patrick Kluivert legfiatalabb gyereke, Shane Kluivert szintén követi apja példáját. A 2007-es születésű játékos 2017-ben került a katalánokhoz a francia fővárosból. Jelenleg az U19-es csapatban játszik, valamint az ifjúsági Bajnokok Ligájában is. Három mérkőzésen eddig 1 gólja van.
Fernando Redondo neve ismerősen csenghet a királyi gárda híveinek. 228 mérkőzésen lépett pályára és megnyerte a Bajnokok Ligáját is a madridiakkal. Fia, Federico mégis a Barcelona legnagyobb legendájával Lionel Messivel futballozott együtt az Inter Miamiban. Idén azonban apja nyomdokaiba lépett és áttette a székhelyét Spanyolországba, igaz ő nem a fővárosba hanem Valenciába, az Elche csapatához. Azt nem mondhatjuk, hogy kulcsember lenne a maga 9 percével, amit a pályán töltött idén a 11 meccs alatt.
A fogorvosok kedvence Ronaldinho milliókkal szerettette meg a labdarúgást. Azt viszont már kevesebben tudják, hogy van egy fia. Joao Mendes 20 éves és másfél évet töltött a La Masián. Azonban nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket és elengedték a Burnley ifi csapatába, azonban ők is továbbpasszolták egy éven belül a Hull City U21-es gárdájának. Vajon van még visszaút vagy csak a hírnév vitte el idáig is?
Egyelőre csak találgatni lehet, hogy mit hoz a jövő de az biztosnak tűnik, hogy nem marad a futball Messi és Ronaldo nélkül akkor sem, ha a legendák visszavonulnak. Az új generáció pedig remélhetőleg a tehetségével tör utat magának, nem pedig a nevével.
