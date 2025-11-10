Sokan szívesen néztük volna meg azt, ahogy Lionel Messi és Cristiano Ronaldo egy csapatban szerepel, de erre minden bizonnyal nem kerül már sor. Az viszont nem teljesen kizárt, hogy egyszer az utódok egy csapatba kerülnek majd. Messi és Ronaldo így kerülhetne egy csapatba, pontosabban egy válogatottba.

Messi és Ronaldo sosem szerepeltek egy csapatban, de a fiaik még megtehetik

Fotó: JOSEP LAGO / AFP

Messi és Ronaldo egy csapatban?

Cristiano Ronaldo Jr. 2010. június 17-én született az Egyesült Államokban. Tehát a közhiedelemmel ellentétben nem az Ibériai-félszigeten látta meg a napvilágot, de 2018-ig ott éltek, mivel édesapja a Real Madridban futballozott. Ezután Olaszországban és Angliában is megfordultak, de végül Szaúd-Arábiában kötöttek ki. Ez idő alatt a kis göndör hajú fiúcskából 185 centiméter magas, atletikus, jobblábas focista lett. Jelenleg 15 éves, és az al-Nasszr utánpótlásában szerepel. A szaklapok szerint korához képest erős és jó technikai képességekkel rendelkezik.

Cristiano Ronaldo Jr. szépen felcseperedett

Fotó: DAMIR SENCAR / AFP

Ebben a korban kezdődik a nemzeti válogatottak kiválasztása is. Cristiano Jr. apja miatt jogosult a portugál színekre, születése helye miatt az Egyesült Államokban is szerepelhet, de mivel 10 éves kora előtt legalább három évet élt Spanyolországban, akár a spanyol válogatottat is választhatja.

Fontos megjegyezni, hogy ha valaki pályára lép bármely utánpótlás-válogatottban, attól még felnőtt szinten válthat nemzetet.

Ez azért lényeges, mert Cristiano Jr. már pályára lépett a portugál U16-os válogatottban egy felkészülési tornán, ahol a csapata 3-0-ás győzelméből góllal vette ki a részét.

Thiago Messi 2012. november 2-án született Spanyolországban. Érdekesség, hogy Lionel Messi és Cristiano Ronaldo születése között 869 nap telt el, míg a legidősebb gyerekeknél szinte napra pontosan ugyanannyi: 868 nap. A most 12 éves Thiago jelenleg az Inter Miami akadémiáján az U13-as csapatban focizik Benjamin Suárezzel, aki a Barcelona és a Liverpool korábbi gólfelelősének, Luis Suáreznek a fia. Az argentin zseni fiának technikai kvalitásairól már most keringenek videók az interneten. Úgy tűnik, apja labdaérzékét örökölte, de persze még korai véleményt alkotni, hiszen még messze van a profi futball.