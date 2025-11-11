A világbajnoki címvédő argentin válogatott pénteken Angola válogatottjával játszik felkészülési mérkőzést. A találkozó előtt Lionel Scaloni csapata Alicante városában edzőtáborozik, ez pedig lehetőséget adott a nyolcszoros aranylabdás Lionel Messinek arra, hogy egy kis időre visszatérjen Barcelonába.

Lionel Messi még nem biztos benne, hogy ott lesz a 2026-os világbajnokságon

Fotó: Jose Jordan/AFP

A spanyolországi tartózkodása előtt Messi még Miamiban adott exkluzív interjút adott a spanyol SPORT magazinnak, melyben arról is szót ejtett, hogy korántsem biztos, hogy ott lesz a 2026-os labdarúgó világbajnokságon.

Messi nem lesz ott a vb-n?

A 38 éves Lionel Messi még mindig szenzációsan futballozik. Az MLS most futó idényében minden sorozatot figyelembe véve 39 meccsen 37 gólnál és 19 gólpassznál jár, így nem túlzás azt állítani, hogy az észak-amerikai labdarúgást is leuralja az argentin zseni.

Különleges a válogatottban játszani, különösen a nagyobb tornákon, pláne egy világbajnoki győzelem után. De nem akarok teher lenni a csapat számra. Fizikailag fitt akarok lenni, hogy biztos legyek benne, hogy segíteni tudom a csapatot”

– mondta Lionel Messi, aki 195 meccsen 114 gólt lőtt az argentin válogatottban.

„A világbajnokság előtt lesz majd egy előszezonunk, viszonylag kevés mérkőzéssel. Majd meglátjuk, hogyan alakulnak a dolgok, hogy valóban elég fitt leszek-e ahhoz” – fogalmazott az argentin, aki azért hozzátette, hogy nagyon szeretne pályára lépni a tornán.

Messi a 2022-es katari vb-n győzelemre vezette az argentin válogatottat

Fotó: Franck Fife/AFP

Lionel Scaloni, az argentin válogatott szövetségi kapitánya meghívta Messit az Angola elleni mérkőzésre készülő válogatott keretbe. A kapitány azonban elismerte, hogy a válogatottnál már tudatosan készülnek a Messi visszavonulása utáni időszakra.

„A csapat most olyan helyzetben van, hogy ugyanúgy játszhat Leóval vagy Leo nélkül, ami korábban nehezebb volt” – vélekedett a szövetségi kapitány.

Messi a napokban visszatért Barcelonába, és titokban meglátogatta a katalán csapat stadionját, a felújított Camp Nout. A nyolcszoros aranylabdás támadó 2021 nyarán távozott Barcelonából, azonban elismerte, hogy gyakran ábrándozik a visszatérésről.

Nagyon szeretnék visszatérni, nagyon hiányzik Barcelona. A gyerekekkel és a feleségemmel folyamatosan Barcelonáról beszélgetünk, arról, hogy újra ott éljünk. Megvan még a házunk, mindenünk, szóval ezt akarjuk. Nagyon hiányoznak azok a pillanatok a Barcelonában. Talán most jobban élvezem, mint akkoriban, amikor meccsről meccsre játszottunk, és csak a következőre gondoltunk anélkül, hogy élvezhettük volna, amit csináltunk”

– tette hozzá a nyolcszoros aranylabdás Lionel Messi, aki 778 meccsen 672 gólt lőtt a katalán csapat színeiben.