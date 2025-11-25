Az Origón is beszámoltunk korábban arról, hogy Lionel Messi parádés teljesítményével az Inter Miami 4–0-ra kiütötte a Cincinnati együttesét az MLS rájátszásának keleti elődöntőjében, ezzel bejutott első keleti főcsoportdöntőjébe. Ezen a mérkőzésen a 38 éves klasszis nemcsak gólt szerzett, hanem három gólpasszt is kiosztott. Most nem erről lesz szó, hanem arról, hogy az aranylabdás klasszis életében rendkívül fontos szerepet játszó Omar Souto, az argentin labdarúgó-szövetség korábbi menedzsere 73 éves korában elhunyt. Souto volt az, aki kulcsszerepet játszott abban, hogy Lionel Messi Argentína színeiben játsszon Spanyolország helyett – vasárnap hunyt el.

Lionel Messi elhódítja az MLS bajnoki címét is?

Fotó: JEFF DEAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Lionel Messi is gyászol

Az argentin szövetség megható közleményben jelentette be a szakember halálát: „Mély fájdalommal és szomorúsággal jelenti be az Argentin Labdarúgó-szövetség Omar Souto, az argentin válogatott menedzserének halálát.”

Úgy tartják, hogy Souto volt az első olyan személy, aki az argentin válogatotthoz köthető, és felvette a kapcsolatot Messivel, aki akkor még csak tinédzser volt a Barcelonában, azzal a lehetőséggel, hogy képviselje szülőhazáját. Abban az időben Messinek is voltak ajánlatai Spanyolország képviseletére, mivel körülbelül 13 éves korában Dél-Amerikából Katalóniába költözött. Felidézve azt a pillanatot, amikor először felvette a kapcsolatot az Inter Miami sztárjával, Souto egy 2021-es TyC Sports interjúban elmondta: „A nigériai U20-as világbajnokságon mindig Spanyolországgal voltunk a szállodákban, és valaki az edzői stábjukból megragadott minket, és azt mondta: »Hogyhogy nem hoztátok el a srácot Barcelonából? Ő jobb, mint az összes itt lévő.«”

„Abban a csapatban (az U20-asokban) ott volt (Fernando) Cavenaghi, (Javier) Mascherano, Maxi Lopez, és egy nap, amikor visszaértünk Buenos Airesbe, (Hugo) Tocalli azt mondta, hogy meg kell szereznünk azt a játékost. Azt hittem, Leonardo a neve, mert mindenki Leónak hívta. Elmentem egy telefonfülkéhez Monte Grandéban, és kértem egy telefonkönyvet Rosario városáról, ahol az összes Messi megtalálható. Felhívtam a nagymamát, aki megadta a nagybátyja számát, és amikor felhívtam, ő megadta az apja számát, és amikor felhívtam, azt mondta: »Végre felhívod. A fiam az argentin válogatottban akar játszani.«”