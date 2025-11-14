Live
Lionel Messis a napokban visszatért Barcelonába, és ellátogatott a klub lassan teljesen kész új stadionjába. A Camp Nou megtekintése a legnagyobb hatással Joan Laporta klubelnökre volt, aki elárulta, hogy már az igazgatótanács előtt van a terv, hogy a klub történetében harmadikként Messi is szobrot kapjon a stadionnál.

Tulajdonképpen csak idő kérdése volt, hogy mikor fog ez megtörténni. Barcelonában talán úgy kalkuláltak, hogy előbb épüljön meg a stadion, amit aztán fel lehet díszíteni a klubtörténet valaha volt legnagyobb játékosának, Lionel Messinek a szobrával.

Joan Laporta szerint megérdemelne egy szobrot Lionel Messi
Joan Laporta szerint megérdemelne egy szobrot Lionel Messi
Fotó: ADRIA PUIG / ANADOLU AGENCY

Messi-szobrot a Camp Nouba

A nyolcszoros aranylabdás, világbajnok focista a napokban járt Barcelonában, hogy saját szemeivel is megnézze a hamarosan elkészülő új stadiont, a felújított Camp Nout. Messi le volt nyűgözve a látványtól, és a drukkerek is elaléltak, hiszen az Insta-posztját már 29,6 millióan kedvelték, ami a legmagasabb szám idén a sporttémájú bejegyzéseket figyelembe véve.

Messi ráadásul elejtett egy olyan mondatot is, hogy reméli, egyszer visszatér Barcelonába és nem csak a búcsúmeccsére.

Ezt a gondolatot fűzte tovább Joan Laporta, a katalán klub elnöke, aki szintén reményét fejezte ki, hogy a majdani visszavonulása után számíthatnak a klubtörténelem valaha volt legjobb játékosára. Messi nem régiben hosszabbított 2028-ig az Inter Miamival, szóval még egy ideig várni kell a visszatérésére. De mire ez megtörténik, már alighanem a saját szobra fogja várni Messit a stadion előtt.

„Az igazgatótanácsban mindig is azt gondoltuk, hogy Messi valami többet érdemelne. Járna neki egy szobor a Spotify Camp Nou mellett, ahogy Cruyffnak és Kubalának. Ez így lenne tisztességes, hiszen ő azon játékosok egyike, aki meghatározza ennek a klubnak a létét” – mondta Laporta.

„Dolgozunk rajta. Természetesen kell a család beleegyezése is. Amikor itt lesz idő, és lesznek már kész tervek, akkor majd előállunk vele. Biztos vagyok benne, hogy a Barcelona drukkerei nagyon szeretnék, ha Messinek is lenne egy szobra ott, ahol a klubtörténelem más nagyjaié van” – zárta az elnök.

 

