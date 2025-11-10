Live
A labdarúgó Merkantil Bank Ligában sereghajtó Budafoki MTE közös megegyezéssel szerződést bontott Mészöly Géza vezetőedzővel.

Mészöly Géza munkáját azt követően köszönte meg a klub vezetése, hogy a gárda a legutóbbi három bajnokiját szerzett gól nélkül veszítette el.

Mészöly, Mészöly Géza
Már nem Mészöly Géza a Budafok edzője
Fotó: Kokics Donáta - Origo

Mészöly Gézával szerződést bontott a Budafok

Az 58 éves szakember márciusban lett a csapat vezetőedzője. Akkor azzal a céllal nevezték ki, hogy tartsa bent a Budafok csapatát a másodosztályban. Miután ezt sikeresen megtette, május végén meghosszabbították a szerződését jövő nyárig, ám az idei szezonban  vártnál gyengébben kezdte a csapat a szezont, így 12 forduló után utolsó helyen áll a Merkantil Bank Liga tabelláján.

Az elmúlt közel 8 hónap alatt összesen hat győzelem és öt döntetlen mellett 12 vereség került Mészöly neve mellé.

Az NB II-es klub közleménye szerint Filkor Attila sportigazgató haladéktalanul megkezdte a tárgyalásokat az új edzőjelöltekkel.

A szintén másodosztályban szereplő Videoton ugyancsak hétfőn menesztette Boér Gábort a vezetőedzői posztról.

