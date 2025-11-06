A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) szerdán adott hírt arról, hogyan néz ki Szoboszlai Dominikék új meze. A gyönyörű dressz a hagyományoknak megfelelően továbbra is piros színben pompázik, de a fehér és a zöld is feltűnik rajta, megjelenítve mindhárom magyar nemzeti színt.

A magyar válogatott gyönyörű új mezeket kapott

Fotó: MLSZ

Kiderült, mennyibe kerül a magyar válogatott új meze

Az MLSZ a közösségi médiában osztott meg egy bejegyzést, amelyben tájékoztatást adott arról, hogy november 6-án, 10 órától már meg lehet vásárolni az Adidas által készített, vadonatúj szereléseket a webshopban.

A meccsnapi, hivatalos hazai mez 55.990 forintba kerül,

és abban különbözik a többi darabtól, hogy teljesen megegyezik azzal, amit a játékosok öltenek magukra az adott mérkőzéseken.

A hagyományos, hivatalos hazai mez 35.990 forintért vásárolható meg,

és ez is az MLSZ alapításának 125. évfordulója előtt tiszteleg, így a szövetség címere egy különleges jubileumi díszítést kapott rajta.

Szoboszlaiék legközelebb Örményországban lépnek pályára, az írek ellen pedig már az új hazai mezt fogják viselni

Fotó: STEFAN KOOPS / NurPhoto

A magyar válogatott november 13-án és 16-án vívja utolsó két mérkőzését a 2026-os labdarúgó világbajnokság európai selejtezőiben. Marco Rossi együttese előbb Jerevánban lép pályára Örményország ellen, végezetül a Puskás Arénában fogadja Írország együttesét. Szoboszlaiék négy forduló után a csoport második, pótselejtezőt érő helyén állnak 5 ponttal megelőzve a 4 pontos íreket és a 3 ponttal sereghajtó örményeket. Az élen álló Portugáliának 10 ponttal vezeti az F csoportot.

