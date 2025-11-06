Live
Most érkezett, leomlott az egri vár fala

A magyar labdarúgó-válogatott vadonatúj hazai szerelése a csapat idei utolsó hazai mérkőzésén, az Írország elleni világbajnoki selejtezőn debütál majd. Az MLSZ felfedte, hogy a gyönyörű mezeket mekkora összeg ellenében tudják beszerezni a szurkolók.

A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) szerdán adott hírt arról, hogyan néz ki Szoboszlai Dominikék új meze. A gyönyörű dressz a hagyományoknak megfelelően továbbra is piros színben pompázik, de a fehér és a zöld is feltűnik rajta, megjelenítve mindhárom magyar nemzeti színt.

A magyar válogatott gyönyörű új mezeket kapott
A magyar válogatott gyönyörű új mezeket kapott
Fotó: MLSZ

Kiderült, mennyibe kerül a magyar válogatott új meze

Az MLSZ a közösségi médiában osztott meg egy bejegyzést, amelyben tájékoztatást adott arról, hogy november 6-án, 10 órától már meg lehet vásárolni az Adidas által készített, vadonatúj szereléseket a webshopban

A meccsnapi, hivatalos hazai mez 55.990 forintba kerül, 

és abban különbözik a többi darabtól, hogy teljesen megegyezik azzal, amit a játékosok öltenek magukra az adott mérkőzéseken. 

A hagyományos, hivatalos hazai mez 35.990 forintért vásárolható meg, 

és ez is az MLSZ alapításának 125. évfordulója előtt tiszteleg, így a szövetség címere egy különleges jubileumi díszítést kapott rajta.

Hungary midfielder Dominik Szoboszlai, Hungary defender Attila Szalai, and Hungary defender Zsolt Nagy celebrate the 0-1 goal during the match between Portugal and Hungary at the Estadio Jose Alvalade for the FIFA World Cup 2026 UEFA Qualifiers - Group F - Matchday 4 season 2025-2026 in Lisbon, Portugal, on October 14, 2025. (Photo by Stefan Koops/EYE4images/NurPhoto) (Photo by Stefan Koops / NurPhoto via AFP)
Szoboszlaiék legközelebb Örményországban lépnek pályára, az írek ellen pedig már az új hazai mezt fogják viselni
Fotó: STEFAN KOOPS / NurPhoto

A magyar válogatott november 13-án és 16-án vívja utolsó két mérkőzését a 2026-os labdarúgó világbajnokság európai selejtezőiben. Marco Rossi együttese előbb Jerevánban lép pályára Örményország ellen, végezetül a Puskás Arénában fogadja Írország együttesét. Szoboszlaiék négy forduló után a csoport második, pótselejtezőt érő helyén állnak 5 ponttal megelőzve a 4 pontos íreket és a 3 ponttal sereghajtó örményeket. Az élen álló Portugáliának 10 ponttal vezeti az F csoportot.

