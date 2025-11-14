A klub honlapja szerint a bizottság a 12. fordulóban rendezett találkozón a hazai szurkolók megnyilvánulásai miatt a pénzbüntetés mellett a következő hazai bajnokira érvényes szektorbezárást kapott, amit hat hónapra felfüggesztett. Viszont a korábbi fegyelmi vétségek próbaidőn belüli ismételt előfordulása miatt az MLSZ bizottsága elrendelte a régebben kiszabott, ám eddig felfüggesztett, három meccsre szóló szektorbezárás végrehajtását. A miskolciak jelezték, mérlegelik a jogi lehetőségeket, a fellebbezésre 15 napjuk van.

Az MLSZ megbüntette a DVTK-t

Fotó: Vajda János / MTI Fotószerkesztõség

A borsodiak a honlapjukon azt is közölték, hogy a szurkolók magatartása miatt az MLSZ az idényben negyedszer szankcionálta pénzbüntetéssel a sportszervezetet, de a mostani a legsúlyosabb. A klub részletes leírása szerint a fegyelmi bizottság a legnagyobb szigorral a "cigányozást" büntette, ahogy arról néhány nappal a bajnokság rajtja előtt a szövetség tájékoztatta a klubokat. Ezen fegyelmi vétség elkövetéséért a sportszervezet minden esetért 1,2 millió forint, a Diósgyőr-Újpest bajnokiért összesen 4,8 millió forintos büntetést eredményezett. Ezen kívül trágár kifejezésekért további hatszázezer, míg az N szektor felől pályára dobott két darab pohárért százezer forintot fizet az egyesület. A miskolci klub az ősszel az MTK Budapest, a Nyíregyháza és a Ferencváros ellen játszik még a DVTK Arénában.

Ha mindez nem lenne elég, arról is beszámoltunk az Origón, hogy elfogyott a diósgyőri szurkolók türelme. A labdarúgó NB I-ben (Fizz Liga) 13 forduló után mindössze 11 ponttal a még éppen bent maradást jelentő 10. helyen álló DVTK drukkerei ultimátumot adtak a klubvezetésnek.