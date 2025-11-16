Vasárnap délután 15 órától a Marco Rossi által irányított magyar labdarúgó-válogatott az ír csapatot fogadja a telt házas Puskás Arénában a vb-selejtezősorozat F csoportjának zárófordulójában. A tét óriási, ugyanis mindkét csapat élet‑halál harcot vív majd a pótselejtezőt érő második helyért, ám a magyar válogatottnak ehhez a bravúrhoz egyetlen pont is elegendő. Marco Rossi csapatának ráadásul az utolsó forduló előtt még a csoportelsőségre is van esélye, ám annak megszerzése már tényleg csak a hab lenne a tortán, főleg, hogy ahhoz egy magyar siker mellett kellene egy portugál vereség az örményektől. A rendkívüli meccs előtt nem akármilyen képekkel harangozza be az eseményt az MLSZ.

Az MLSZ is érzi a vasárnapi meccs fontosságát

Fotó: KAREN MINASYAN / AFP

Az MLSZ aktívan posztol a közösségi médiában

A Magyar Labdarúgó Szövetség a hivatalos X-oldalán a ködbe burkolózott Lánchíd képével számol be a koradélutáni meccsnapról, a Facebook-oldalán pedig egy másik fővárosi látványossággal.

Vb-lázban ég a világ!

