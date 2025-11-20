Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Ultimátumot kapott Zelenszkij: eddig kell aláírnia a békemegállapodást

Tragédia

Hatalmas lángokkal csapódott földbe egy vadászgép a Dubai Air Show-n – videó

Link másolása
Vágólapra másolva!
Az írek elleni 3-2-es vereséggel vasárnap eldőlt, hogy a magyar labdarúgó-válogatottnak 2030-ig biztosan várnia kell a következő vb-szereplésig. Az MLSZ-nek nemcsak a hétvégi pofon lehet fájó, hanem az a tény is, hogy a szomszédos országokban mindeközben hatalmas siker volt a vb-selejtező, és sokan készülhetnek a pótselejtezőre is.

A magyar labdarúgó-válogatott múlt vasárnap 3-2-es vereséget szenvedett az írektől a vb-selejtező utolsó fordulójában, ezzel eldőlt, hogy 40 év után ismét nem lesz ott a legnagyobb futballtornán. A vereségeket nemcsak a szurkolók és a játékosok dolgozzák fel nehezen, hanem a lefújás után például Csányi Sándor, az MLSZ elnöke is könnyes szemmel nyilatkozott a sajtónak, míg Marco Rossi azt mondta a folytatásról, hogy ezt a szövetséggel kell megbeszélnie. Détári Lajos, aki a legutolsó magyar válogatottat segítette a vb-n még 1986-ban, szintén sokkhatás alatt volt a lefújás után.

Marco Rossi és az MLSZ is foghatja a fejét, ha a szomszédos országok vb-selejtezős teljesítményét nézi
Marco Rossi és az MLSZ is foghatja a fejét, ha a szomszédos országok vb-selejtezős teljesítményét nézi
Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Foghatja a fejét az MLSZ, szomszédaink csúnyán lehagytak

De nem az írek elleni vereség a legfájóbb. A Magyar Nemzet hívta fel rá a figyelmet, hogy szomszédos országok közül senkinek sem tart olyan régóta a világbajnoki kudarcsorozata, mint a magyar válogatotté. 

Ebben az évezredben rajtunk és a legutóbb 1998-ban vb-szereplő románokon kívül már mindenki ott volt legalább egy világbajnokságon.

Ráadásul a románok a pótselejtezőn még most is kiharcolhatják az indulást.

Magyarország és a szomszédos országok legutóbbi vb-részvételei:

  • Ausztria – 2026
  • Horvátország – 2026
  • Szerbia – 2022
  • Szlovákia – 2010 (2026?)
  • Szlovénia – 2010
  • Ukrajna – 2006 (2026?)
  • Románia – 1998 (2026?)
  • Magyarország – 1986

Ausztria 28 év után jutott ki újra a tornára, miután kedden hazai pályán ikszelt Bosznia-Hercegovinával. A Real Madrid sztárja, David Alaba úgy fogalmazott, hogy annyiszor elbuktak már, de most végre valóra vált az 1998-as vb óta kergetett álmuk az újbóli kijutással. A válogatottsági rekorder, Marko Arnautovic pedig a november 18-át munkaszüneti nappá nyilvánítana. Ugyancsak csoportgyőztesként, már biztosan ott lesz a 2026-os vb-n Horvátország is – noha ez papírforma volt. Déli szomszédunk fennállása óta csak 2010-ben hiányzott a tornáról, 1998-ban és 2018-ban is bronzérmes volt, a mostani pedig a 40 éves Luka Modric utolsó dobása lehet. 

Ukrajna, Románia és Szlovákia pedig várja a ma 13 órakor sorra kerülő sorsolást a pótselejtezők kapcsán. Az ukránok az első kalapból ráadásul jó helyzetben vannak, hogy 20 év után ismét ott legyenek a vb-n.

A magyar válogatotton kívül csak Szerbia és Szlovénia bukott már el a szomszédos országok közül, ők már biztosan nem lesznek ott a vb-n. Csakhogy a szerbek ott voltak a legutóbbi, 2022-es vb-n, a szlovénok pedig a 2010-esen.

Rossi jövője, Détári szavaira érdemes odafigyelni

Marco Rossi jövője alighanem november 25-én, kedden dőlhet el, amikor az MLSZ elnökségi ülésen tart beszámolót a szövetségi kapitány. A válogatottat már két Eb-n vezető Marco Rossi jövője is azért kérdőjeleződik meg, mert eddig mindkét általa végigvitt vb-selejtezőn alulteljesített a magyar együttes. A 2022-es vb-kvalifikációban a harmadik kalapból csak a negyedik helyen végzett a csoportjában, most pedig a második kalapból lett csak harmadik.

Ugyanakkor Détári Lajos rávilágított: a magyar futball problémája annál sokrétűbb, minthogy az írek ellen kaptunk egy gólt a 96. percben. – A probléma egyébként sokkal összetettebb annál, mint hogy a kilencvenhatodik percben gólt kapott a válogatott vagy sem. Elnézve az utánpótlás-válogatottak közelmúltbeli eredményeit, a merítési lehetőség finoman fogalmazva sem bő.

Csank János, korábbi szövetségi kapitánnyal beszélgettünk az írek elleni vereség után:

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!