A magyar labdarúgó-válogatott múlt vasárnap 3-2-es vereséget szenvedett az írektől a vb-selejtező utolsó fordulójában, ezzel eldőlt, hogy 40 év után ismét nem lesz ott a legnagyobb futballtornán. A vereségeket nemcsak a szurkolók és a játékosok dolgozzák fel nehezen, hanem a lefújás után például Csányi Sándor, az MLSZ elnöke is könnyes szemmel nyilatkozott a sajtónak, míg Marco Rossi azt mondta a folytatásról, hogy ezt a szövetséggel kell megbeszélnie. Détári Lajos, aki a legutolsó magyar válogatottat segítette a vb-n még 1986-ban, szintén sokkhatás alatt volt a lefújás után.

Marco Rossi és az MLSZ is foghatja a fejét, ha a szomszédos országok vb-selejtezős teljesítményét nézi

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Foghatja a fejét az MLSZ, szomszédaink csúnyán lehagytak

De nem az írek elleni vereség a legfájóbb. A Magyar Nemzet hívta fel rá a figyelmet, hogy szomszédos országok közül senkinek sem tart olyan régóta a világbajnoki kudarcsorozata, mint a magyar válogatotté.

Ebben az évezredben rajtunk és a legutóbb 1998-ban vb-szereplő románokon kívül már mindenki ott volt legalább egy világbajnokságon.

Ráadásul a románok a pótselejtezőn még most is kiharcolhatják az indulást.

Magyarország és a szomszédos országok legutóbbi vb-részvételei:

Ausztria – 2026

Horvátország – 2026

Szerbia – 2022

Szlovákia – 2010 (2026?)

Szlovénia – 2010

Ukrajna – 2006 (2026?)

Románia – 1998 (2026?)

Magyarország – 1986

Ausztria 28 év után jutott ki újra a tornára, miután kedden hazai pályán ikszelt Bosznia-Hercegovinával. A Real Madrid sztárja, David Alaba úgy fogalmazott, hogy annyiszor elbuktak már, de most végre valóra vált az 1998-as vb óta kergetett álmuk az újbóli kijutással. A válogatottsági rekorder, Marko Arnautovic pedig a november 18-át munkaszüneti nappá nyilvánítana. Ugyancsak csoportgyőztesként, már biztosan ott lesz a 2026-os vb-n Horvátország is – noha ez papírforma volt. Déli szomszédunk fennállása óta csak 2010-ben hiányzott a tornáról, 1998-ban és 2018-ban is bronzérmes volt, a mostani pedig a 40 éves Luka Modric utolsó dobása lehet.

Ukrajna, Románia és Szlovákia pedig várja a ma 13 órakor sorra kerülő sorsolást a pótselejtezők kapcsán. Az ukránok az első kalapból ráadásul jó helyzetben vannak, hogy 20 év után ismét ott legyenek a vb-n.

A magyar válogatotton kívül csak Szerbia és Szlovénia bukott már el a szomszédos országok közül, ők már biztosan nem lesznek ott a vb-n. Csakhogy a szerbek ott voltak a legutóbbi, 2022-es vb-n, a szlovénok pedig a 2010-esen.