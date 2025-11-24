Molnár Rajmund két gólt is szerzett a meccsen, ezzel üzenve talán Marco Rossinak is, hogy helye lenne a következő évek magyar csapatában. A 23 éves Molnár Rajmund ezt megelőzően egygólos volt a bajnokságban, még a 9. körben ollózott egy nagy gólt a bajnokságban.

Molnár Rajmund ott volt a legutóbbi válogatott keretben

Fotó: MIGUEL LEMOS / NurPhoto

Újabb gólok Molnár Rajmundtól

A korábban a válogatott keretbe is behívott szélvészgyors támadó augusztus végén igazolt a lengyel Pogon Szczecin csapatához, és most először lőtt két gólt egy meccsen.

Előbb a 38. percben volt eredményes, amikor egy beadás után közelről lőtt a kapuba. Molnár a 75. percben lőtte be csapata negyedik gólját, amikor egy tizenegyes utáni kipattanót lőtt be. Videón az első gól ITT, a második pedig ITT.

A Pogon ezzel a sikerrel is a riválisa mögött, a 10. helyen.

A 23 éves Molnár Rajmund az átigazolása előtt öt NB I-es meccsen öt gólt lőtt az idei szezonban az MTK színeiben.