A francia AS Monaco hiába vezetett kétszer is, végül 2-2-es döntetlent játszott szerdán a Pafosz vendégeként a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának ötödik fordulójában.

A Monaco és az újonc Pafosz is a második győzelmére hajtott, s ugyan ehhez közelebb állt a francia csapat, végül némi meglepetésre csak egy pontot tudott elvinni Ciprusról.

Nem bírt az újonccal az AS Monaco
Nem bírt a Pafosszal az AS Monaco
Fotó: DANIL SHAMKIN / NurPhoto

A Monaco a BL-újonc otthonában hullajtott pontokat

A legutóbbi három meccsét sorozatban elbukó francia együttes már az 5. percben megszerezte a vezetést a volt Liverpool-játékos, Minamino Takumi találatával, ám a 18. percben David Luiz egyenlíteni tudott.

A korábbi brazil válogatott védő 38 évesen és 218 naposan minden idők második legidősebb gólszerzője lett a legrangosabb európai kupasorozatban. A rekordot a portugál Pepe tartja 2023 óta, amikor 40 évesen és 290 naposan volt eredményes.

Folarin Balogun révén ugyan gyorsan visszavette a vezetést a Monaco, s sokáig úgy tűnt ez elég lesz a végig, de a 88. percben ismét egyenlített a ciprusi együttes. Egy szöglet utáni beadást követően Ivan Sunjic lécről levágódó fejese éppen Mohammed Salisut találta el, akiről a saját kapujába pattant a labda. A gólt ide kattintva lehet megnézni.

Öt fordulót követően a 6 pontos Pafosz a még éppen továbbjutást érő 24. helyen áll, a Monaco pedig jobb gólkülönbségének köszönhetően a 23. a tabellán.

A másik kora esti mérkőzésen az FC Köbenhavn 3-2-re nyert a vendég Kairat Almati ellen, amivel a dánok megszerezték első sikerüket, a kazahok pedig továbbra is nyeretlenek.

Bajnokok Ligája, alapszakasz, 5. forduló:
FC Köbenhavn (dán)-Kairat Almati (kazah) 3-2 (1-0)
gól: Dadason (26.), Larsson (59., 11-esből), Robert (73.), illetve Szatpajev (81.), Bajbek (90.)

Pafosz (ciprusi)-AS Monaco (francia) 2-2 (1-2)
gól: Luiz (18.), Salisu (88., öngól), illetve Minamino (5.), Balogun (26.)

