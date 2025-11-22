José Mourinho irányította Benfica alaposan megszenvedett a harmadosztályú Atletico otthonában, ahol két hajrában szerzett góllal tudott csak nyerni, így továbbjutott a Portugál Kupa negyeddöntőjébe.

José Mourinho nem fogta vissza magát, a játékosai hozzáállását kritizálta

Fotó: VALTER GOUVEIA / NurPhoto

José Mourinho megint a saját játékosait szidta

A kétszeres BL-győztes portugál tréner cseppet sem volt elégedett, hogy csapata csak az utolsó 20 percben döntött el a meccset. Mourinho elmondta, első sorban a játékosai hozzáállása okozott neki problémát, mivel szerinte sokan nem viselkedtek profiként.

„Az első félidő gyenge volt. Ami a legjobban fáj, hogy a játékosaim hozzáállása nem volt megfelelő. Többen sem vették komolyan az ellenfelet és nem úgy álltak hozzá a dolgokhoz, ahogy kellett volna.

A félidőben négyet cseréltem, de kilencet szerettem volna. A szünetben is elmondtam, hogy csak két játékos érdemelte meg, hogy a pályán maradjon, a másik kilenc nem

– mondta Mourinho, aki azonban megdicsérte a debütáló Rodrigo Regót.

Amikor a riporter arra kérdezett rá, hogy a felállással, vagy a rendszerrel volt-e baj, akkor Mourinho határozottan így felelt:

A rendszer működik, csak a játékosok nem, akiket beleraktam. Nem szeretem az olyan játékosokat, akik elárulnak engem

Elvágták magukat Mourinhónál a gyengén játszó játékosok

„Volt olyan játékosom, aki az első perctől kezdve egyszerűen nem volt ott a pályán. És ez számomra elfogadhatatlan. Már mondtam is néhányuknak, hogy ne kopogtassanak az ajtómon és ne kérdezgessenek arról, miért nem fognak játszani” – fenyegetőzött a 62 éves mester, aki korábban a Roma edzőjeként is nevezte már árulónak a saját játékosait.

„Nem hiszem, hogy ez üzenet a részemről, szerintem csak egy általános kijelentés. Amíg én vagyok az edző, enyém a felelősség, de a játékosoknak is felelősségük van irántam és szurkolók iránt” – hangzott a kritika.

Mourinho szeptemberben tért vissza Portugáliába és vette át a kétszeres BL-győztes Benfica irányítását, ám a dolgok eddig nem alakultak zökkenőmentesen. Bár a Benfica még veretlen a bajnokságban, csupán harmadik helyen áll a tabellán, hat pontos hátránnyal a listavezető Porto mögött, miközben a Bajnokok Ligájában négy meccsből négyet elveszített. A lisszaboni együttes a BL-ben legközelebb kedden javíthat majd az Ajax ellen.