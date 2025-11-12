A német Bild a török Yenicag Gazetesi újságra hivatkozva azt írja, hogy José Mourinho az egyéves isztambuli kalandja során közel 747 ezer euró (közel 280 millió forint) értékében halmozott fel ki nem fizetett szállodai számlákat.

José Mourinho a török Fenerbahce csapatánál is megbukott

Fotó: Filipe Amorim/AFP

A török lap kiemeli, hogy Mourinho a 14 hónapos hivatali ideje alatt szinte folyamatosan a Boszporusz-parti luxushotelben, a Four Seasonsben lakott. A portugál sztáredző Isztambul egyik legexkluzívabb lakosztályában szállt meg – márvány fürdőszobával, panorámás terasszal és a Boszporuszra nyíló kilátással. A szállás éjszakánként több ezer euróba kerül.

Megérte Mourinho ezt a nagy rakás pénzt?

A 62 éves José Mourinhónak az elmúlt években minden csapatától azért kellett távoznia, mert nemcsak a játék volt nézhetetlen, hanem szép lassan leépítette az öltözőt is minden csapatában. Nagy valószínűséggel ez történt Isztambulban is. Mourinho megérkezett óriási lendülettel, majd a játékosai egy idő után cserben hagyták a vállalhatatlan viselkedése miatt.

Augusztus végén aztán Mourinhót kirúgták, miután a Fenerbahce elbukta a portugál Benficával szembeni Bajnokok Ligája playoff-párharcot. A török klubnál bő egy év után megköszönték Mourinho munkáját, aki anyagilag remekül járt, hiszen végkielégítésként 15 millió euróval távozott az isztambuli klubtól.

Mourinhót pályafutása során eddig hat klubtól rúgták ki, ezzel pedig nem kevesebb, mint 115 millió eurónyi végkielégítést zsebelt már be. Ennek fényében egészen elképesztő, hogy a hotelszámláit sem tudta rendezni a távozása után.

A török szurkolók döbbenten állnak az eset előtt. A közösségi médiát elárasztják a szurkolók, akik a klubot kritizálják, amiért hagyták, hogy Mourinho úgy éljen, mint egy király, miközben a pályán semmiféle előrelépés nem történt a Fenerbahcénél.

José Mourinho csak a botrányaival tudott kitűnni Isztambulban

Fotó: Jose Breton/NurPhoto via AFP

Azt egyelőre nem tudni, hogy Mourinho vagy pedig a klub fogja-e fizetni a luxusszállást. Egyesek szerint a költségek a portugál szerződésének részét képezték, míg mások szerint Mourinhónak magának kell majd kifizetnie a közel 280 millió forintnyi kifizetetlen számlát.