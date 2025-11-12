Live
José Mourinhót augusztus végén rúgták ki a török Fenerbahce csapatától, ennek ellenére a portugál sztáredző munkássága a mai napig téma a török sportsajtóban. Mourinho most éppen azzal került a figyelem középpontjába, hogy kiderült, az egyéves isztambuli kalandja során úgy élt mint egy király, a szállodájában pedig közel 280 millió forint értékű kifizetetlen számlát hagyott maga után.

A német Bild a török Yenicag Gazetesi újságra hivatkozva azt írja, hogy José Mourinho az egyéves isztambuli kalandja során közel 747 ezer euró (közel 280 millió forint) értékében halmozott fel ki nem fizetett szállodai számlákat. 

José Mourinho a török Fenerbahce csapatánál is megbukott
Fotó: Filipe Amorim/AFP

A török lap kiemeli, hogy Mourinho a 14 hónapos hivatali ideje alatt szinte folyamatosan a Boszporusz-parti luxushotelben, a Four Seasonsben lakott. A portugál sztáredző Isztambul egyik legexkluzívabb lakosztályában szállt meg – márvány fürdőszobával, panorámás terasszal és a Boszporuszra nyíló kilátással. A szállás éjszakánként több ezer euróba kerül.

Megérte Mourinho ezt a nagy rakás pénzt?

A 62 éves José Mourinhónak az elmúlt években minden csapatától azért kellett távoznia, mert nemcsak a játék volt nézhetetlen, hanem szép lassan leépítette az öltözőt is minden csapatában. Nagy valószínűséggel ez történt Isztambulban is. Mourinho megérkezett óriási lendülettel, majd a játékosai egy idő után cserben hagyták a vállalhatatlan viselkedése miatt. 

Augusztus végén aztán Mourinhót kirúgták, miután a Fenerbahce elbukta a portugál Benficával szembeni Bajnokok Ligája playoff-párharcot. A török klubnál bő egy év után megköszönték Mourinho munkáját, aki anyagilag remekül járt, hiszen végkielégítésként 15 millió euróval távozott az isztambuli klubtól.

  • Mourinhót pályafutása során eddig hat klubtól rúgták ki, ezzel pedig nem kevesebb, mint 115 millió eurónyi végkielégítést zsebelt már be. Ennek fényében egészen elképesztő, hogy a hotelszámláit sem tudta rendezni a távozása után.

A török szurkolók döbbenten állnak az eset előtt. A közösségi médiát elárasztják a szurkolók, akik a klubot kritizálják, amiért hagyták, hogy Mourinho úgy éljen, mint egy király, miközben a pályán semmiféle előrelépés nem történt a Fenerbahcénél. 

Referee Anthony Taylor shows the yellow card to Roma coach José Mourinho during the UEFA Europa League 2022/23 final match between Sevilla FC and AS Roma at Puskas Arena on May 31, 2023 in Budapest, Hungary. (Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto) (Photo by Jose Breton / NurPhoto via AFP)
José Mourinho csak a botrányaival tudott kitűnni Isztambulban
Fotó: Jose Breton/NurPhoto via AFP

Azt egyelőre nem tudni, hogy Mourinho vagy pedig a klub fogja-e fizetni a luxusszállást. Egyesek szerint a költségek a portugál szerződésének részét képezték, míg mások szerint Mourinhónak magának kell majd kifizetnie a közel 280 millió forintnyi kifizetetlen számlát. 

Mourinhónak egyébként remek érzéke van a látványos távozásokhoz és a drága szállodákhoz is. A Manchester Unitednél töltött ideje alatt állandó jelleggel a Lowry Hotelben lakott, ami akkoriban több mint 585 ezer euróba (körülbelül 220 millió forintba) került neki.

