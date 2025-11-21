Az NB I-ben jelenleg negyedik helyen álló MTK pénteken a hivatalos honlapján közölte, hogy meghosszabbította Kata Mihály szerződését.
Hosszabbított az MTK magyar válogatott focistája
A fővárosi kék-fehérek közleményéből kiderült, hogy a csapatkapitány 2030-ig kötelezte el magát. Mindezt egyébként egy meglehetősen stílusos videóban jelentette be a budapesti klub.
A 23 éves, ötszörös válogatott középpályás az MTK saját nevelésű játékosa, eddig közel kétszáz találkozón lépett pályára a felnőtt csapatban, ezeken öt gólt szerzett.
- Kapcsolódó cikkek:
Javában zajlik a Fizz Liga!
A magyar élvonalbeli labdarúgó-bajnokság új idénye – immár Fizz Liga néven – már javában tart. A névváltás új korszakot hozott, de a kérdések a régiek: ki lesz a bajnok, ki harcolja ki a nemzetközi kupaindulást, és kik búcsúznak az élvonaltól? Vajon megőrzi fölényét a címvédő Paks, vagy idén felborul a papírforma, és más csapat ünnepelhet majd? A fordulók izgalma garantált, a szurkolók pedig minden hétvégén újabb drámára és parázs meccsekre számíthatnak. A TippmixPRO ezúttal is ott van a pályán: számtalan fogadási lehetőséggel teszi még izgalmasabbá a bajnoki hajrát.
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!