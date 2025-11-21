Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Ultimátumot kapott Zelenszkij: eddig kell aláírnia a békemegállapodást

Link másolása
Vágólapra másolva!
Kata Mihály új, ötéves szerződést írt alá a labdarúgó Fizz Ligában szereplő MTK Budapest csapatával.

Az NB I-ben jelenleg negyedik helyen álló MTK pénteken a hivatalos honlapján közölte, hogy meghosszabbította Kata Mihály szerződését.

Hosszabbított Kata Mihály, az MTK csapatkapitánya
Hosszabbított Kata Mihály, az MTK csapatkapitánya
Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

Hosszabbított az MTK magyar válogatott focistája

A fővárosi kék-fehérek közleményéből kiderült, hogy a csapatkapitány 2030-ig kötelezte el magát. Mindezt egyébként egy meglehetősen stílusos videóban jelentette be a budapesti klub.

A 23 éves, ötszörös válogatott középpályás az MTK saját nevelésű játékosa, eddig közel kétszáz találkozón lépett pályára a felnőtt csapatban, ezeken öt gólt szerzett.

  • Kapcsolódó cikkek:
Lecsapott az MLSZ: nagyon súlyosan megbüntették a Fradit
A magyar alapember a válogatott meccs alatt hagyja el az országot
A DVSC megdöbbentő közleménnyel jelentkezett, mindenki erről beszél

Javában zajlik a Fizz Liga!
A magyar élvonalbeli labdarúgó-bajnokság új idénye – immár Fizz Liga néven – már javában tart. A névváltás új korszakot hozott, de a kérdések a régiek: ki lesz a bajnok, ki harcolja ki a nemzetközi kupaindulást, és kik búcsúznak az élvonaltól? Vajon megőrzi fölényét a címvédő Paks, vagy idén felborul a papírforma, és más csapat ünnepelhet majd? A fordulók izgalma garantált, a szurkolók pedig minden hétvégén újabb drámára és parázs meccsekre számíthatnak. A TippmixPRO ezúttal is ott van a pályán: számtalan fogadási lehetőséggel teszi még izgalmasabbá a bajnoki hajrát.
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!