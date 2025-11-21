Az NB I-ben jelenleg negyedik helyen álló MTK pénteken a hivatalos honlapján közölte, hogy meghosszabbította Kata Mihály szerződését.

Hosszabbított Kata Mihály, az MTK csapatkapitánya

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

A fővárosi kék-fehérek közleményéből kiderült, hogy a csapatkapitány 2030-ig kötelezte el magát. Mindezt egyébként egy meglehetősen stílusos videóban jelentette be a budapesti klub.

A 23 éves, ötszörös válogatott középpályás az MTK saját nevelésű játékosa, eddig közel kétszáz találkozón lépett pályára a felnőtt csapatban, ezeken öt gólt szerzett.