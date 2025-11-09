A Vasas őrzi remek formáját, nem botlott az utolsó helyen álló Budafok otthonában sem. Mészöly Géza csapata nem tudta megnehezíteni a Vasas dolgát, amely Németh Barnabás két és Tóth Milán egy góljával nyert 3-0-ra úgy, hogy már a félidőben kialakult a végeredmény. A Vasas továbbra is vezeti az NB II-t.

Simán vezeti az NB II-t a Vasas

Fotó: Vasas_Futball_Club

Nagy bajban a Budafok, veszélyben az NB II-es tagság is

A Budafok zsinórban harmadszor kapott ki a bajnokságban, 12 meccs alatt mindössze 9 szerzett ponttal az utolsó, 16. helyen áll.

A Szentlőrinc kispadján a Karcag elleni hazai döntetlennel mutatkozott be a héten kinevezett új vezetőedző, Visinka Ede, akinek csapata ugyan vezetett, de a második játékrész derekán egy perc alatt kettős emberhátrányba került, így az egy ponttal sem lehetett elégedetlen.

Merkantil Bank Liga NB II, 13. forduló:

Budafoki MTE-Vasas FC 0-3 (0-3)

gól: Németh B. (17., 45+1.), Tóth M. (28., 11-esből)

Szentlőrinc-Karcagi SC 1-1 (0-0)

g.: Kiss-Szemán (47.), illetve László D. (57.)

Cikkünk frissül a további eremdényekkel.