Mindkét csapat számára döntőfontosságú volt a hétfő esti mérkőzés a lipcsei Red Bull Arenában, hiszen a találkozót megelőzően a német és a szlovák válogatott is 12 ponttal állt a világbajnoki selejtezősorozat A csoportjában. Ám a gólkülönbség miatt Julian Nagelsmann csapatának a döntetlen is elegendő volt az automatikus kijutást jelentő csoportelsőséghez. Azonban a németeknek volt miért visszavágni, hiszen szeptemberben két csapat pozsonyi találkozóján a Nationalelf 2-0-ra kikapott, amivel története során először veszített idegenben labdarúgó világbajnoki selejtezőn.

A német válogatott könnyed sikerrel kijutott a világbajnokságra

Fotó: ODD ANDERSEN / AFP

Gálázva hozta a kötelezőt a német válogatott

A német csapat azonban nem bízta a véletlenre és igazi gólparádét rendezett. A 18. percben Nick Woltemade fejesével szerzett vezetést a házigazda, majd szűk félóra után Serge Gnabry növelte az előnyt. Nem kellett sokat várni az újabb gólra, ugyanis Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos liverpooli csapattársa, Florian Wirtz a 36. és a 41. perc között kétszer osztott ki mesteri labdát Leroy Sanénak, Sallai Roland isztambuli csapattársa pedig így még a szünet előtt duplázni tudott.

A fordulás után csupán a gólkülönbség maradt az egyetlen nyitott kérdés. A második félidő felénél aztán a lipcsei Ridle Baku szerezte meg második gólját a német válogatottban, azt követően, hogy néhány perccel korábban állt be cserként. A végeredményt egy másik lipcsei cserejátékos, a 19 éves Assan Ouédraogo állította be a 79. percben egy szenzációs összejátékot követően az első kapura lövéséből. Gulácsi Péter és Willi Orbán csapattársa 19 évesen és 192 naposan a legfiatalabb játékos lett, aki 1954 óta góllal debütált a német válogatottban.

A 19 éves Assan Ouédraogo ünnepli első gólját a német válogatottban

Fotó: JAN WOITAS / DPA

Németország története során 21. alkalommal kvalifikálta magát a világbajnokságra, aminél többször csak Brazília (23 alkalommal) abszolválta a selejtezőt. A szlovákok második helyezettként pótselejtezőben harcolhatják a vb-szereplést.

Hollandia is kijutott a világbajnokságra

A G csoportban a játéknap előtt a hollandok három ponttal vezettek a lengyelek előtt, ráadásul a gólkülönbségük 13 góllal jobb volt, így formalitás volt a zárónap. Hétfőn Amszterdamban 45 perc után még csak 1-0-ra vezettek a hazaiak a litvánokkal szemben, aztán viszont négy perc alatt háromszor is betaláltak a baltiak kapujába. Az L csoportban nem volt kérdés előzetesen, a horvátok már megnyerték a kvintettet, és készülhetnek a vb-re, míg a csehek a pótselejtezőt jelentő második helyen zártak. Most az adriai gárda a hajrában szerzett góllal 3-2-re nyert Montenegróban, míg a csehek a papírformának megfelelően kiütötték Gibraltárt.