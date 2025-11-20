A német Bundesligában szereplő Bayer Leverkusen a hivatalos közösségi oldalán számolt be róla, hogy a héten elhunyt egykori kiváló játékosa, Dieter Herzog.

Dieter Herzog (j3) 1974-ben világbajnok lett a német válogatottal

Fotó: SVEN SIMON / picture-alliance

Legendáját gyászolja a német futball

A korábbi balszélső 1965-ben a Sterkrade csapatánál kezdte a pályafutását, majd a Bottrop és a Hamborn után a Fortuna Düsseldorfhoz igazolt, amellyel nyugatnémet kupagyőztes lett. 1976-ban Düsseldorfból Leverkusenbe szerződött, és onnan is vonult vissza 1983-ban. A gyógyszergyáriak színeiben összesen 213 meccsen lépett pályára és 37 gólt lőtt. Egyik legemlékezetesebb találatát 1982-ben szerezte a kiesés elkerülése elleni rájátszás első mérkőzésén, amikor is az ő góljával győzte le a Leverkusen 1-0-ra a Kickers Offenbachot. Utolsó mérkőzését éppen korábbi klubja, a Düsseldorf otthonában játszotta.

Bayer 04 trauert um Dieter Herzog! 🙏



Der Weltmeister von 1974, der sieben Jahre für Bayer 04 am Ball war, ist in dieser Woche im Alter von 79 Jahren verstorben. pic.twitter.com/ksXavuZ5X0 — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) November 20, 2025

Bár a német válogatottban csupán öt alkalommal lépett pályára, kétségtelen, hogy pályafutása legnagyobb sikerét éppen a Nationalelffel érte el, hiszen tagja volt annak a csapatnak, amely az 1974-es németországi világbajnokságon aranyérmet nyert.

Visszavonulása után sem szakadt el teljesen a labdarúgástól, 2012-ig játékosmegfigyelőként dolgozott a Leverkusennél.