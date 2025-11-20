Live
Ultimátumot kapott Zelenszkij: eddig kell aláírnia a békemegállapodást

Tragédia

Hatalmas lángokkal csapódott földbe egy vadászgép a Dubai Air Show-n – videó

Világbajnokát gyászolja Németország. 79 éves korában meghalt Dieter Herzog, a Fortuna Düsseldorf és a Bayer Leverkusen legendás labdarúgója.

A német Bundesligában szereplő Bayer Leverkusen a hivatalos közösségi oldalán számolt be róla, hogy a héten elhunyt egykori kiváló játékosa, Dieter Herzog.

Dieter Herzog (j3) 1974-ben világbajnok lett a német válogatottal
Fotó: SVEN SIMON / picture-alliance

Legendáját gyászolja a német futball

A korábbi balszélső 1965-ben a Sterkrade csapatánál kezdte a pályafutását, majd a Bottrop és a Hamborn után a Fortuna Düsseldorfhoz igazolt, amellyel nyugatnémet kupagyőztes lett. 1976-ban Düsseldorfból Leverkusenbe szerződött, és onnan is vonult vissza 1983-ban. A gyógyszergyáriak színeiben összesen 213 meccsen lépett pályára és 37 gólt lőtt. Egyik legemlékezetesebb találatát 1982-ben szerezte a kiesés elkerülése elleni rájátszás első mérkőzésén, amikor is az ő góljával győzte le a Leverkusen 1-0-ra a Kickers Offenbachot. Utolsó mérkőzését éppen korábbi klubja, a Düsseldorf otthonában játszotta.

Bár a német válogatottban csupán öt alkalommal lépett pályára, kétségtelen, hogy pályafutása legnagyobb sikerét éppen a Nationalelffel érte el, hiszen tagja volt annak a csapatnak, amely az 1974-es németországi világbajnokságon aranyérmet nyert.

Visszavonulása után sem szakadt el teljesen a labdarúgástól, 2012-ig játékosmegfigyelőként dolgozott a Leverkusennél. 

