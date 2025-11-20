A német Bundesligában szereplő Bayer Leverkusen a hivatalos közösségi oldalán számolt be róla, hogy a héten elhunyt egykori kiváló játékosa, Dieter Herzog.
Legendáját gyászolja a német futball
A korábbi balszélső 1965-ben a Sterkrade csapatánál kezdte a pályafutását, majd a Bottrop és a Hamborn után a Fortuna Düsseldorfhoz igazolt, amellyel nyugatnémet kupagyőztes lett. 1976-ban Düsseldorfból Leverkusenbe szerződött, és onnan is vonult vissza 1983-ban. A gyógyszergyáriak színeiben összesen 213 meccsen lépett pályára és 37 gólt lőtt. Egyik legemlékezetesebb találatát 1982-ben szerezte a kiesés elkerülése elleni rájátszás első mérkőzésén, amikor is az ő góljával győzte le a Leverkusen 1-0-ra a Kickers Offenbachot. Utolsó mérkőzését éppen korábbi klubja, a Düsseldorf otthonában játszotta.
Bár a német válogatottban csupán öt alkalommal lépett pályára, kétségtelen, hogy pályafutása legnagyobb sikerét éppen a Nationalelffel érte el, hiszen tagja volt annak a csapatnak, amely az 1974-es németországi világbajnokságon aranyérmet nyert.
Visszavonulása után sem szakadt el teljesen a labdarúgástól, 2012-ig játékosmegfigyelőként dolgozott a Leverkusennél.
