A Santos 33 éves támadója Neymar még a brazil Série A 34. fordulójában a Mirassol elleni mérkőzésen szenvedett térdsérülést, de a dél-amerikai játékos nem hagyta abba az edzéseket. A Barcelonával BL-győztes labdarúgó úgy döntött, figyelmen kívül hagyja az orvosok felépülésre vonatkozó javaslatait, mert segíteni akarja a Santost a bennmaradás kiharcolásában, valamint szeretne bekerülni a világbajnokságra utazó brazil válogatott keretébe. A Recife elleni bajnoki győzelemből Neymar oroszlánrészt vállalt, pedig a hírek szerint a játékos egy speciális rögzítőt visel a bal térdén, hogy a hátralévő bajnokikon tompítsa a fájdalmait.

Neymar gólt szerzett szeretett csapata színeiben Fotó: MAURICIO DE SOUZA / AGIF

Neymar gól és gólpassz

A Santos a meccs előtt a bajnoki tabella 17., kiesést jelentő helyén állt, és ha az utolsó három mérkőzésen nem tud feljebb kapaszkodni, búcsúzik az élvonaltól. A Recife elleni bajnokin ennek megfelelően nagy elánnal játszottak a hazaiak, és a 25. percben egy remek kontratámadás végén Neymar a tizenhatoson belül egy remek jobb lábas lövéssel kilőtte a jobb alsó sarkot.

A brazil játékos a 67. percben egy gólpasszt is kiosztott, a csapattárs Joao Schmidt nem is hibázta el a lehetőséget.

A Santos a folytatásban még egy gólt lőtt, és a győzelemmel fellépett a 15. helyre.

Neymar ebben a szezonban 26 mérkőzésen lépett pályára a Santos színeiben, ezeken 8 gólt szerzett és 4 gólpasszt adott. Jelenlegi szerződése 2025 decemberéig köti a klubhoz.