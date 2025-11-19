Edson Arantes do Nascimento, azaz Pelé 2022. december 29-én hunyt el 82 éves korában. A mai napig egyetlen háromszoros világbajnok brazil focilegendához köthető marketingjogok ekkor egy Sport 10 nevű marketingcéghez kerültek, amelyik azonban olyan mostohán bánt a futballikon emlékével, hogy ezt megunva lépett be a képbe Neymar Jr.

Neymarhoz kerültek a Pelé-brand jogai

A Marca információi szerint a család tulajdonában lévő és Neymar apja által irányított NR Sports 18 millió dollárnak megfelelő összeget fizetett azért, hogy a jövőben náluk legyen a Pelé-brand minden joga. Ezek közé tartozik név és a képmás használata, valamennyi licence és jogdíj, valamint a Peléhez köthető archív és hagyatéki anyagok kezelése és adott esetben felhasználása.

Neymart különösen szoros szálak kötik Peléhez, hiszen egyrészt ő is a Sao Paulo-i Santos neveltje, mint a nagy előd volt, és jelenleg is a brazil csapatban játszik (amikor éppen engedik a sérülései), és Pelé 77 gólos rekordját átadva a múltnak lett a brazil válogatott történetének legeredményesebb játékosa 2023-ban 79 góllal.