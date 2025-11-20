„Motiváltak vagyunk, hogy jó dolgokat érjünk el a csapattal” – hangsúlyozta a másodosztályban szereplő Videoton FC Fehérvár múlt héten kinevezett sportigazgatója a vezetőedzővel közös csütörtöki bemutatkozó sajtótájékoztatón. Nikolics Nemanja nagy kihívásnak nevezte a feladatot, hiszen jelenleg két pontra van a csapat a kieső helytől.

Nikolics Nemanja szerint a korábbi bajnok Vidi visszakerülhet oda, ahol korábban tartott

Fotó: vidi.hu

Kiemelte, hogy szeretné visszahozni azt az identitást, amit akkor tapasztalt, amikor 2010-ben Fehérvárra szerződött.

Most mások a célok, de szerinte ugyanaz az identitás kell ahhoz, hogy ismét a magyar futball legjobb csapatai között legyen a Vidi.

Nikolics nevezte ki Pető Tamást

Jelezte, hogy kinevezését követően az első feladata a vezetőedző megtalálása volt. Régóta ismeri Pető Tamást és a munkáját, és úgy fogalmazott, hogy nagyon hasonló az elképzelésük a klub jövőjéről.

Nikolics kérdésre elmondta, hogy a keret túl bő, a minőségi edzésmunkához szűkíteni kell majd, ám jelenleg az őszi szezonból hátralévő két mérkőzésre fókuszálnak, a keret átalakítására pedig inkább a télen kerül sor. Megjegyezte: a cél a szezon előtt a 6–10. hely volt, ez most is elérhető, mert van a csapatban minőség, ugyanakkor fizikálisan és mentálisan jelenleg nem elég erősek, „ami főként az idegenbeli találkozókon mutatkozott meg”.

Felfelé szeretnének menni a tabellán

Pető Tamás vezetőedző azt mondta, hogy boldogan vállalta el a feladatot, mert „a sportigazgató által felvázolt jövőkép rendkívül vonzó volt számára”. Közölte, hogy jelenleg keresik azokat a játékosokat, akikkel sikeresek lehetnek a téli szünetig hátralévő két meccsen, majd a folytatásban „felfelé szeretnének menni a tabellán”.

Pető Tamás nem érez elégtételt

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

Kérdésre kiemelte: az első pillanattól érezte, hogy a sportigazgató őt akarja, ám elégtételt nem érzett amiatt, hogy korábbi elbocsátását követően most visszatérhetett. Az elmúlt napokban sokat beszélgetett a játékosokkal, akiket „megviselt a rossz szereplés”, és hangsúlyozta nekik, hogy nekik is megvan a felelősségük ebben, és a kilábaláshoz sokkal többet kell nyújtaniuk a pályán.

Pető hozzátette: az edzéseken kiváló a játékosok hozzáállása, nagy bennük a bizonyítási vágy. „Megalkuvás nélküli játékot várok tőlük, mert a név és a címer kötelez mindenkit” – mondta.