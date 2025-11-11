Az 37 éves Nikolics Nemanja 2010 és 2015, majd 2020 és 2022 között játszott Székesfehérváron, egyebek mellett két bajnoki címet, Európa Liga-csoportkört és három gólkirályi címet ünnepelhetett a székesfehérvári labdarúgócsapattal, egyben 117 bajnoki találattal ő a klub történetének legeredményesebb góllövője.

Nikolics Nemanja a Vidi új sportigazgatója

Fotó: vidi.hu

A székesfehérvári klub hivatalos honlapján kiemelik, hogy az új sportigazgató 2023-ban fejezte be aktív labdarúgó-pályafutását, ezt követően felvételizett az európai szövetség (UEFA) válogatott játékosok számára kiírt nemzetközi sportvezetői képzésére, amelyet sikeresen elvégzett, diplomáját idén októberben vette át az UEFA elnökétől Nyonban.

Nikolics a megoldás a Vidi problémáira?

Szeptember eleje óta Székesfehérvár önkormányzatának sportszakmai tanácsadójaként segítette a fehérvári labdarúgást, mostantól pedig a klub sportszakmai irányításáért felel. Első feladatai között szerepel a csapat új vezetőedzőjének kiválasztása.

A Merkantil Bank Ligában 13 forduló után 12. helyezett Videoton FC Fehérvár hétfőn közös megegyezéssel bontott szerződést Boér Gábor vezetőedzővel.

Székesfehérvár önkormányzata múlt csütörtökön tette közzé pályázati felhívását a Fehérvár FC Sportszolgáltató és Kereskedelmi Kft. 100 százalékos üzletrészének értékesítésére. A város június 13-án lett a klub tulajdonosa, néhány nappal azt követően, hogy közgyűlése kifejezte szándékát a Fehérvár FC Kft. átvételére. Az előző bajnoki idény végén tett 1 forintos vételárjavaslatot Garancsi István, a gazdasági társaság addigi tulajdonosa az önkormányzatnak, ezt követően került sor a tulajdonosváltásra.