A világbajnoki selejtezők vasárnapi napján több csoportban is fontos mérkőzéseket játszanak a továbbjutás szempontjából. Nyilvánvalóan a magyar-ír találkozó számunkra a legrelevánsabb, de emellett az olasz-norvég is érdekesnek ígérkezik, mert az I jelű ötösben az első két helyezett csap össze egymással. A vendégek vezetik a tabellát három ponttal és brutális, plusz 29-es gólkülönbséggel, így az olaszok csak akkor juthatnának ki egyenes ágon a 2026-os tornára, ha legalább kilenc góllal verik otthon a riválisukat. Érdekes egy találkozó lesz, amely előtt a norvég szövetségi kapitány furcsa módon tüzelte fel az övéit.

A norvég szövetségi kapitány beszédet tartott a meccs előtt

Fotó: FREDRIK VARFJELL / NTB

A norvég szövetségi kapitány a beszéd után belerúgott az egyik játékosába

„Több mint 7 000 norvég jön el a meccsre, a királyi család is itt lesz, az egész világ titeket néz majd. Így nekünk bizonyítanunk kell, lehetetlen, hogy megijesszenek titeket. Már az első másodpercektől meg kell mutatni, mit tudunk, amitől én félek, hogy egy vagy két játékosom ezt elmulasztja. Ez normális, ha olyan helyzetben van valaki, mint mi. De mindenkinek vállalnia kell ezt a felelősséget, amivel ez a meccs jár. Tökéletes selejtezőn vagyunk túl ez idáig, nem fogjuk tönkre tenni, mert egy vagy két ember nem mutatja meg, amit kell.” Aztán körbenézett és belerúgta a labdát izomból az egyik mellette álló játékosba, szürreális pillanat volt, de szerencsére a többiek elnevették a dolgot.

A videót az esetről ITT lehet megnézni.