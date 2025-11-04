Megvan Anglia legújabb hőse, aki a saját testi épsége árán tartotta fel azt a késes támadót a Doncasterből London felé tartó LNER-járaton, aki összesen 11 embert sebesített meg a vonaton. A szenvedélyes Nottingham Forest-szurkoló, a 61 éves Stephen Crean éppen hazafelé utazott csapata a Manchester United ellen elért 2-2-es döntetlenje után, amikor a vonaton sikításra lett figyelmes, majd egy nő rohant felé azt kiabálva: „Kés! Egy férfi hatalmas késsel támad!” A férfi az ITV News-nak adott interjújában elmondta, nem igazán volt már lehetősége elmenekülni, így szembe szállt a 32 éves támadóval.

A Nottingham szurkolóját hősnek tartja egész Anglia, amiért feltartotta a késes támadót

Fotó: Facebook/Nottinghamshire Live

A Nottingham szurkolóját hétszer szúrta meg a támadó

Stephen Crean villámgyorsan eldöntötte, valahogy időt biztosít a menekülőknek, és hiába akarták lebeszélni a vele együtt utazó Forest-rajongók a hősies cselekedetről, a 61 éves férfi döntött. Az sem tántorította el attól, hogy valahogy megállítsa a támadót, hogy az azonnal azt kérdezte tőle, meg akar-e halni, majd azonnal karon szúrta.

A 32 éves Anthony Williams nem habozott, összesen hétszer szúrta meg Stephen Creant, ám az egyoldalú dulakodás elérte a célját, hiszen a többi utasnak elég ideje volt arra, hogy elmeneküljön.

– Valószínűleg nem sokan tették volna meg, de ha nem lépek közbe, azok az emberek védtelenek maradtak volna. A kezem elég csúnyán megsérült, műtétre lesz szükségem. Egyáltalán nem tartom magam hősnek, egyszerűen csak tettem, amit kellett – fogalmazott a 61 éves férfi, aki a januári, Ferencváros elleni Európa-liga alapszakaszbeli hazai találkozón már mindenképpen a lelátóról szurkolna a kedvenceinek.