„A futball régóta a férfiak világa, de a dolgok változnak” – kezd bele a Guardian újságírójával folytatott interjújába Claudia Rizzo. „A nők más nézőpontot, hozzáadott értéket hozhatnak még ezen a területen is.” A 23 éves nő a szezon elején lett a Serie C-s olasz focicsapat, a Ternana első női elnöke. „Ez hatalmas felelősség, de egyben lehetőség is, hogy valami mást nyújtsak” – tette hozzá a milliárdos olajmágnás lánya. „Be akarom bizonyítani, hogy a nők a futballban is ugyanúgy vezethetnek, mint bármely más területen.” Rizzo a családja vállalkozásában kezdett el dolgozni (egy szicíliai olívaolaj-üzemet igazgatott), mielőtt a sport világába lépett. „A futball mindig is nagy szenvedélyem volt. Amikor ez a lehetőség adódott, a családomnak köszönhetően úgy döntöttem, hogy megragadom. Ebben a korban helyes kockáztatni és belevetni magad a dolgokba. Nem vállalkozóként születsz, hanem azzá válsz.”

Az olasz focicsapat, a Ternana elnöknője Claudia Rizzo

Fotó: DOMENICO CIPPITELLI / NurPhoto

Az olasz focicsapat a harmadosztályban szerepel

„Fontos számomra, hogy megmutassam, nem csak a családom miatt vagyok itt” – mondja. „Azért vagyok itt, hogy dolgozzak, tanuljak és elnyerjem a tiszteletet.” Rizzo a futball világában nőtt fel. „Amikor megszülettem, apám nem annyira a szülés miatt gratulált anyámnak, hanem azért, mert ugyanazon a napon születettem, amikor a kedvenc csapata, a Juventus megnyerte a Scudettót! Szóval igen, a futball világában nőttem fel. Ez egy lenyűgöző világ, tele érzelmekkel.”

Vezetőként milyen elvek mentén dolgozik? – tette fel a kérdést a Guardian újságírója: „Egy elnöknek nem szabad távolságtartónak lennie. A játékosoknak érezniük kell, hogy mögöttük támogatás és stabilitás áll. A nyugalom érzése elengedhetetlen, és biztos vagyok benne, hogy elkötelezettséggel és a megfelelő gondolkodásmóddal jó szezont tudunk majd produkálni, és mindenki büszke lesz ránk.”

Arra a felvetésre, hogy nem túl fiatal-e ehhez a munkához, ezt válaszolta: „A fiatalságot erősségnek tartom. Lehetővé teszi, hogy friss ötleteket és modern megközelítést hozzunk. A Ternanánál fontos, hogy hidat építsünk az új és a régebbi generációk között, miközben megőrizzük a klub identitását. Jó munkát akarok végezni itt, és megfelelni a szurkolók, a csapat és a stáb elvárásainak. A kulcs az, hogy egyértelmű üzenetet küldjünk: nem kell férfinak lenni ahhoz, hogy klubot vezessünk vagy a menedzsmentben dolgozzunk. A jövő a nőké, és a labdarúgás fokozatosan egyre több nőt fog befogadni, akik friss energiát és pozitív lendületet adhatnak a sportágnak.”