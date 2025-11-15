Live
Rendkívüli

Brutális jelentés érkezett Ukrajnáról, hatalmas a baj

Szenzáció

Visszatér a legendás magyar férfimárka - itt vannak a részletek

Bár az az olasz válogatottnak matematikailag még van esélye a csoportgyőzelemre, ami automatikus kijutást jelentene a jövő évi labdarúgó-világbajnokságra, mégis nehéz helyzetben várhatja a selejtezősorozat zárófordulóját. Az olasz szövetségi kapitány, Gennaro Gattuso szerint a nemzetközi szövetségnek (FIFA) meg kellene változtatnia a szabályait.

A négyszeres világbajnok Olaszország ugyan a csütörtöki Moldova elleni 2-0-s győzelmével életben tartotta esélyeit a csoportgyőzelemre, ám ehhez gyakorlatilag csoda kellene, ugyanis a norvégok Észtország elleni 4-1-es sikere miatt akkor juthatnának ki egyenes ágon a vb-re, ha legalább kilenc góllal legyőzik Erling Haalandékat vasárnap Milánóban.

Az olasz válogatottat irányító Gennaro Gattuso szerint sokkal több csapatnak kellene kijutnia a vb-re Európából
Az olasz válogatottat irányító Gennaro Gattuso  szerint sokkal több csapatnak kellene kijutnia a vb-re Európából
Fotó: STEFANO RELLANDINI / AFP

Szabálymódosítást akar az olasz kapitány

A 48 csapatos világbajnokságra Európából 54 nemzet vágott neki a selejtezőnek, és 16 csapat juthat ki. A selejtezősorozat végéhez közeledve az olasz válogatott élén még hibátlan Gennaro Gattuso nemrég kijelentette, hogy a FIFA vb-selejtezős lebonyolítási rendszerének változtatásokra van szüksége. A szakember szerint igazságtalan, hogy úgy kell playoff párharcot játszaniuk a vb-részvételért, hogy eddigi hét selejtezős meccsükből hatot megnyertek. 

„Az én időmben a legjobb csoportmásodikok egyenesen kjutottak a világbajnokságra, most megváltoztak a szabályok. Normális, hogy Olaszország hat győzelemmel nem tud kijutni egyenes ágon? Azokat kellene megkérdezni, akik a csoportokat és a szabályokat alkotják” – mondta Gattuso.

„1990-ben és 1994-ben két afrikai (1994-ben három kvalifikálta magát – a szerk.) csapat volt a vb-n, most kilenc lesz. Ez nem vita tárgya, de vannak ezzel problémák. Nézzük csak meg Dél-Amerikát, ahol tíz csapatból hat közvetlenül kijut a világbajnokságra, a hetedik pedig interkontinentális selejtezőt játszhat. Szomorúsággal tölt el, hogy Európában ez nincs így. Csalódás. Meg kell változtatni az európai selejtezők rendszerét” – fakadt ki a kapitány.

A világranglistán kilencedik helyen álló Olaszország a 2018-as és a 2022-es világbajnokságra sem jutott ki, így hatalmas blama lenne, ha a jövő évi, amerikai–kanadai–mexikói közös rendezésű tornára sem sikerülne kvalifikálnia magát.

