Marco Rossi csapatára elképesztően fontos mérkőzés vár a Puskás Arénában vasárnap délután. A magyar válogatott a portugálok ellen meglepő győzelmet arató íreket fogadja, a nemzeti együttes elsődleges célja a pótselejtezős helyezés kiharcolása. A vb-részvételért harcoló magyaroknak Orbán Viktor miniszterlenök is üzent a meccs előtt.

Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI

Orbán Viktor is üzent a magyar válogatottnak

Győrben tartotta első Háborúellenes Gyűlését a Digitális Polgári Körök, ahol Orbán Viktor miniszterelnök fontos beszédet tartott, melynek záró részében kitért a sorsdöntő jelentőségű magyar-ír vb-selejtezőre is.

Nem egyszerű mérkőzés lesz, hanem jellempróba”

– üzente a miniszterelnök.

A Magyarország-Írország világbajnoki selejtező mérkőzés vasárnap 15 órakor kezdődik a jövő évi Bajnokok Ligája-döntőnek is otthont adó Puskás Arénában.

A magyar csapat ugyan a portugálok dublini veresége miatt az örmények elleni sikerrel nem tudta kiharcolni a pótselejtezőt érő második helyet, ám az utolsó körben akár a csoportelsőség és a vb-kijutás is elérhető. Varga Barnabásék abban az esetben kijutnának a 2026-os vb-re, ha vasárnap a Puskás Arénában legyőznék az íreket, és a portugálok kikapnának a vendég örményektől. Ugyanakkor a magyar válogatott a csoport harmadik helyére is visszacsúszhat – és így még a pótselejtezőről is lemaradhat –, amennyiben az írek nyerni tudnának Budapesten. Minden más esetben Szoboszlaiék másodikok lesznek, és készülhetnek majd a márciusi pótselejtezőre. Azonos pontszám esetén a jobb gólkülönbség dönt.

Fotó: KAREN MINASYAN / AFP

