Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli!

Érzi már, hogy lehúzhatja a rolót: Zelenszkij elveszítette a kapcsolatot a valósággal

Olvasta?

Újszülöttet rabolt el egy nő, sokkoló, amit vele művelt – íme a részletek!

Link másolása
Vágólapra másolva!
Drámai pillanatok játszódtak le a Sao Paulo edzőközpontjában. A korábbi Chelsea-sztár Oscar rosszul lett, majd összeesett az edzés közben, miközben az edzőteremben dolgozott. A 34 éves brazil középpályás eszméletét vesztette, brazil sajtóhírek szerint két percig eszméletlen volt.

A klub azonnal reagált: az orvosi stáb a helyszínen stabilizálta a játékost, majd mentővel szállították a Sao Pauló-i Einstein kórházba, ahol további vizsgálatokat végeztek rajta. A klub hivatalos közleménye szerint szívproblémákat diagnosztizáltak, de Oscar állapota jelenleg stabil, és megfigyelés alatt tartják - írja a The Sun.

Oscar könnyen lehet, hogy abba is hagyja a labdarúgást Fotó: MARCELLO ZAMBRANA / AGIF
Oscar könnyen lehet, hogy abba is hagyja a labdarúgást
Fotó: MARCELLO ZAMBRANA / AGIF

 

A játékosnál a keddi orvosi vizsgálatok során kardiológiai eltéréseket tapasztaltunk. Azonnal megkezdtük az ellátását, és a kórházba szállítottuk, ahol klinikailag stabil állapotban van. További vizsgálatokra kerül sor a pontos diagnózis megállapításáig

 – áll a klub közleményében.

A brazil szezon januárban rajtol, Oscar számára azonban most minden bizonnyal hosszabb kihagyás várható. Brazil források szerint az sem kizárt, hogy jelenleg a visszavonulást fontolgatja, hogy teljesen a felépülésére koncentrálhasson.

Oscar korábban meghódította a Premier League-et

Oscar 2024 végén, nyolc év kínai légióskodás után tért vissza nevelőegyesületéhez, a Sao Paulóhoz. Korábban öt szezont töltött a Chelsea-ben, ahol több mint 200 mérkőzésen lépett pályára, és két Premier League-címet, valamint egy Európa-liga-trófeát is nyert.

A középpályás 2017-ben rekordösszegért szerződött a kínai Shanghai csapatához, ahol hetente 400 ezer fontot keresett, és három bajnoki címet nyert. Pályafutása során eddig több mint 600 tétmérkőzésen szerepelt, 48 alkalommal pedig a brazil válogatottban is pályára lépett.

Oscar legutóbb júliusban játszott tétmeccset, akkor gerincsérülést szenvedett, de újra edzésbe állt, egészen a mostani rosszullétig. A klub egyelőre nem közölt pontos diagnózist, de minden jel arra utal, hogy komoly szívvizsgálatok várnak rá, mielőtt döntés születhet a folytatásáról.

  • Még több cikk
77 évet kellett rá várni, de végre igazi focit is láthatnak a Real Madrid stadionjában
Rosszul lett a brazil sztárfocista, elhányta magát a vb-selejtezőn – sokkoló videó
Agyonverték Neymar csapatát, keservesen zokogott a brazil sztár – videó

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!