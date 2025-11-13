Mióta foglalkozik ovifocival, hogyan jött ez a lehetőség?

Sokat fociztam hosszú éveken át, így a foci iránti szeretetem régóta megvan. Most a Dombóvári Foci Suli Egyesületnek vagyok az edzője. Segédedzőként kezdtem el ott foglalkozni a sportággal. Ekkor besegítettem a kollégáknak az U7-től egész az U11-es korcsoportig.

Az ovifoci után léphetnek feljebb a gyerekek

Fotó: RALF IBING / firo Sportphoto

A következő lépés a szakmai életemben egy edzői továbbképzés volt, és ezt követően kaptam egy csoportot. Először egy iskolás csoporttal kezdtem, egy kollégám mellett, aki mentorált engem, később bővült a paletta, csatlakoztak még iskolák és két óvoda is. Meg kell említenem, hogy pedagógus asszisztens, és családsegítő az eredeti végzettségem, meg tudom magam értetni a kisebb gyerekekkel.

Így alakult ki az ovifoci?

Igen, ez lett a neve, de konkrétan nem focizunk, hanem mozgunk, megtanulunk csapatban együtt dolgozni. Megtanulják a gyerekek, mi az a csapatjáték, belekóstolnak a versenyszellem jelentésébe és azt is megtanulják, hogyan legyenek kitartóak.

Hogy néz ki egy foglalkozás?

A 60 perces foglalkozásokon 15-20 fő vesz részt, középső és nagy csoportos gyerekek. Általában ketté bontom a csoportot az órán, így az egyik csoport mindig tud szurkolni a másiknak, amelyik éppen dolgozik, aztán persze cserélődnek a szerepek.

Jó látni, hogy a nagyobbaktól tanulnak a kisebbek, és utánzással egy idő után már ők is meg tudják csinálni a nehezebb gyakorlatokat, így az edzés végén már megy nekik az a feladat, ami éppenséggel még edzés előtt nem ment. Nagyon sokat ismétlünk, nagyon sokat játszunk, nagyon sokat beszélgetünk.

A gyerekek ismerik a játékokat, amelyeket a foglakozásokon csinálunk, már ők mondják maguktól, hogy mit szeretnének játszani, és akkor mindig megkérdezem tőlük, hogy ha ezt szeretnék, akkor mondják meg, mik a szabályok és tudják a válaszokat. Azt is fontos elfogadni és megérteni, hogy vannak olyan gyerekek, akik félnek a labdától. Erre külön oda kell figyelni, mert semmiképpen sem szabad erőltetni a dolgot, csak akkor, ha már a gyerek is szeretné.

Tapasztalatai alapján mit adnak ezek a foglalkozások a gyerekeknek?

Jó kapcsolatot ápolok a szülőkkel és az intézményi dolgozókkal, így rendszeresen kapok tőlük visszajelzéseket. Szeretnek a gyerekek ovifocira járni, érdeklődnek a sportág iránt, a szülők részéről volt olyan tapasztalat is, hogy rendszerető lett a gyerek, megtanult csapatban dolgozni és jobb lett a koncentrációs képessége.

Az intézmény dolgozói pedig azt emelték ki, hogy volt, aki kedvesebb lett a társaival, segítőkészebb lett a kisebb gyerekekkel.

Alapszabály, hogy ha valaki elesik, akkor azt fel kell segíteni.