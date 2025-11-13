Mióta foglalkozik ovifocival, hogyan jött ez a lehetőség?
Sokat fociztam hosszú éveken át, így a foci iránti szeretetem régóta megvan. Most a Dombóvári Foci Suli Egyesületnek vagyok az edzője. Segédedzőként kezdtem el ott foglalkozni a sportággal. Ekkor besegítettem a kollégáknak az U7-től egész az U11-es korcsoportig.
A következő lépés a szakmai életemben egy edzői továbbképzés volt, és ezt követően kaptam egy csoportot. Először egy iskolás csoporttal kezdtem, egy kollégám mellett, aki mentorált engem, később bővült a paletta, csatlakoztak még iskolák és két óvoda is. Meg kell említenem, hogy pedagógus asszisztens, és családsegítő az eredeti végzettségem, meg tudom magam értetni a kisebb gyerekekkel.
Így alakult ki az ovifoci?
Igen, ez lett a neve, de konkrétan nem focizunk, hanem mozgunk, megtanulunk csapatban együtt dolgozni. Megtanulják a gyerekek, mi az a csapatjáték, belekóstolnak a versenyszellem jelentésébe és azt is megtanulják, hogyan legyenek kitartóak.
Hogy néz ki egy foglalkozás?
A 60 perces foglalkozásokon 15-20 fő vesz részt, középső és nagy csoportos gyerekek. Általában ketté bontom a csoportot az órán, így az egyik csoport mindig tud szurkolni a másiknak, amelyik éppen dolgozik, aztán persze cserélődnek a szerepek.
Jó látni, hogy a nagyobbaktól tanulnak a kisebbek, és utánzással egy idő után már ők is meg tudják csinálni a nehezebb gyakorlatokat, így az edzés végén már megy nekik az a feladat, ami éppenséggel még edzés előtt nem ment. Nagyon sokat ismétlünk, nagyon sokat játszunk, nagyon sokat beszélgetünk.
A gyerekek ismerik a játékokat, amelyeket a foglakozásokon csinálunk, már ők mondják maguktól, hogy mit szeretnének játszani, és akkor mindig megkérdezem tőlük, hogy ha ezt szeretnék, akkor mondják meg, mik a szabályok és tudják a válaszokat. Azt is fontos elfogadni és megérteni, hogy vannak olyan gyerekek, akik félnek a labdától. Erre külön oda kell figyelni, mert semmiképpen sem szabad erőltetni a dolgot, csak akkor, ha már a gyerek is szeretné.
Tapasztalatai alapján mit adnak ezek a foglalkozások a gyerekeknek?
Jó kapcsolatot ápolok a szülőkkel és az intézményi dolgozókkal, így rendszeresen kapok tőlük visszajelzéseket. Szeretnek a gyerekek ovifocira járni, érdeklődnek a sportág iránt, a szülők részéről volt olyan tapasztalat is, hogy rendszerető lett a gyerek, megtanult csapatban dolgozni és jobb lett a koncentrációs képessége.
Az intézmény dolgozói pedig azt emelték ki, hogy volt, aki kedvesebb lett a társaival, segítőkészebb lett a kisebb gyerekekkel.
Alapszabály, hogy ha valaki elesik, akkor azt fel kell segíteni.
Hogy épül fel egy átlagos egyórás foglalkozás?
Bemegyünk a tornaszobába, mindenki lecsücsül a padra, és mindig bemelegítő játékkal kezdünk. Ilyenkor keresünk egy olyan bemelegítő játékot, amiről tudom, hogy nagyon szeretik, és hogy mindenki részt tud benne venni. Ezt követően van még egy kis bemelegítés, vannak akadálypályák, amiket én állítok össze. Ezeket teljesíteniük kell, persze ezek között van 3-4 perces játékidő is, mert a gyerekek nem tudnak sokáig koncentrálni. Aztán a foglalkozás végén van egy levezető feladat, egy levezető játék.
Természetesen nagyon fontos eleme az edzéseknek az ismétlés, hogy megtanulják a gyerekek a játékokat, a mozgásformákat, hogy ezek mind berögződjenek. Ezen kívül megtanuljuk helyesen tenni a jobb meg a bal lábunkat, az ellentétes mozgásokat, tehát a kar meg a láb ellentétes mozgását.
Az ovifoci képzés nem egyszerű, de annál szebb és nemesebb feladat, amely során mindannyian tanulunk valamit.