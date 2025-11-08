A vendégcsapat, amely maradt a harmadik helyen, a legutóbbi hat egymás elleni bajnoki mérkőzésükön alulmaradt a Pakssal szemben. A mostani találkozó előtt, augusztus 3-án 5-1-re nyert idegenben a tolnai együttes.

Böde és Hahn is betalált a Paks-Kisvárda bajnokin

Forrás: facebook.com/paksifcofficialsite

Fizz Liga, 13. forduló:

Paksi FC – Kisvárda Master Good 5-3 (1-1)

Paksi FC Stadion, v.: Erdős

Paks: Kovácsik - Papp, Kinyik, Szabó J. - Osváth, Windecker, Balogh B., Horváth Ke. (Galambos, 80.), Silye (Zeke, 88.) - Hahn (Haraszti, 80.), Böde (Gyurkits, 68.)

Kisvárda: Popovics - Cipetic, Jovicic, Chlumecky, Soltész (Medgyes, 62.) - Melnyik (Matanovic, 62.), Popoola - Szabó Sz. (Nagy K., 70.), Mesanovic (Molnár G., 85.), Bíró, - Novothny (Jordanov, 85.)

gól: Hahn (24., 57.), Szabó J. (52.), Böde (58.), Galambos (83.), illetve Popoola (37.), Bíró (62., 78.)

sárga lap: Balogh B. (45.), Gyurkits (92.), illetve Popoola (40., 93.), Chlumecky (72.), Cipetic (77.)

piros lap: Popoola (93.)

A Paks a mérkőzés elejétől próbálta birtokolni a labdát, és ha elvesztette, már az ellenfél térfelén igyekezett visszaszerezni, ezzel együtt az első negyedórában nem tudott helyzetet kialakítani. A vendégcsapat egy-egy ellentámadással próbálkozott, hasonló veszéllyel.

Az egész napos eső miatt a pálya talaja nem volt a legoptimálisabb, a lapos passzoknál a labda időnként lelassult, megpattanva pedig felgyorsult.

A paksi mezőnyfölény a félidő közepén érett góllá, amikor Horváth lövése után a jobb kapufáról kipattant a labda, Hahn pedig közelről a hálóba passzolt. Ezt követően is sokat támadott a hazai együttes, a kisvárdaiak ebben az időszakban alig jutottak át a felezővonalon, éppen ezért hatott meglepetésként, hogy mégis kiegyenlítettek. Elég volt egy támadást végigvinniük, Popoola távoli lövése nyomán a megpattanó labda a bal alsó sarokban kötött ki.

Nem telt el sok idő a második játékrészből, amikor Szabó János látványos góllal ismét vezetéshez juttatta a Paksot: balról, úgy tűnt, élesen, erősen akarja beadni a labdát, amely azonban a kapus fölött átszállva a bal felső sarokba vágódott. Szinte azonnal egyenlíthetett volna a Kisvárda, de kimaradt a lehetőség, pár perccel később pedig előbb Hahn bombázott a fordulásból, 18 méterről a bal felsőbe.