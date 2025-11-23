A Paks az első félidőben csak egy lesgólig jutott, miközben az Újpest a 23. percben Matko révén megszerezte a vezetést, majd további nagy helyzeteket is kidolgozott. A szünet után Beridze kihagyott egy tizenegyest, de Tajti és ismét Matko góljaival így is magabiztos előnyt szerzett az Újpest, amely gyors kontrákkal többször is zavart keltett a sok labdát vesztő hazaiak védelmében. Böde fejesével csak kozmetikázni tudott a Paks (1-3).

Bognár György önkritikusan értékelte a Paks vereségét

Fotó: Polyák Attila - Origo

A paksi edző nem köntörfalazott: szerinte a teljes meccset az Újpest uralta. „Én úgy látom, hogy nem a fordulás utáni első 15 perc, hanem az egész mérkőzés az Újpesté volt. A számszerű eredménnyel elégedettek lehetünk, mert hatot kellett volna kapnunk” — nyilatkozta a mérkőzés után az M4 Sportnak Bognár György.

Bognár kiemelte, hogy már az első perctől sem tudták ráerőltetni az akaratukat az ellenfélre csapatjátékban, és hozzátette, egyénileg is nagyon rossz teljesítményt nyújtottak a játékosai.

Egyetlen olyan játékosunk sem volt a pályán, aki egy kis pluszt hozzá tudott volna tenni. Rossz napot fogtunk ki, nagyon rosszul játszottunk, megérdemelten nyert az Újpest.

A vereséget a rutinos szakember szerint csak úgy lehet feldolgozni, mint korábban is. „Úgy tudunk túllépni ezen a vereségen, ahogy eddig is: a következő meccsel foglalkozunk. Helyre tesszük, a helyes önkritika sokat segít ilyenkor.”

Elárulta a Paks elleni győzelem titkát a megbízott Újpest-edző

Bodor Boldizsár megbízott vezetőedző – aki az előző forduló után menesztett Damir Krznar helyét vette át – azonnal győzelemmel mutatkozott be.

„Tajti Matyi játékát mindenképp kiemelném, bár nehéz csak egy embert dicsérni, az egész csapat jól teljesített. A srácok mindent beleadtak, azt csinálták, amit megbeszéltünk, sőt, még annál is többet. Minden az ő érdemük” — értékelt Bodor, aki a győzelem titkáról is beszélt. „Nem szabad passzívnak lenni, védekezni, és félni. Elöl nyomást kell gyakorolni az ellenfélre, minél gyorsabban kell meghozni a döntéseket, az ellenfél ahogyan fárad, úgy minőségileg gyengébb döntéseket hoz. Mi próbáltunk végig előre menni."