Panama válogatottja 2018 után története során másodszor jutott ki a világbajnokságra, miután magyar idő szerint szerda hajnalban 3-0-ra legyőzte Salvadort. Az idén CONCACAF Nemzetek Ligája-ezüstérmes panamaiak kvalifikációja annak is köszönhető, hogy a csoportban az utolsó játéknap előtt éllovas Suriname kikapott, így csodával határos módon a két csapat helyet cserélt, és utóbbira vár az interkontinentális pótselejtező. Az országbeli szövetségnek nem indult jól az év Manuel Arias eltiltása miatt, és most az FPF elnöke újabb súlyos büntetést kapott.
Panama focielnöke, Manuel Arias újabb büntetést kapott
Januárban a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) fegyelmi bizottsága hat hónapra eltiltotta minden, a sportággal kapcsolatos tevékenységtől Ariast, miután a női válogatott egyik játékosát, Marta Cox-ot „túlságosan kövérnek" nevezte. A felfüggesztés 2025. július 14-ig tartott, ez idő alatt az első alelnök, Fernando Arce vette át az irányítást.
Ám a FIFA szerint Manuel Arias ezt a büntetést nem megfelelően töltötte le.
Arról ugyan a szövetség nem közölt részleteket, hogy hogyan szegte meg a szabályokat a panamai focielnök, de azt közölte, hogy a hat hónapos eltiltás újraindul, továbbá 20 ezer svájci frankos pénzbírsággal is sújtja őt.
A jövő nyári világbajnokságot Kanadában, Mexikóban és az Egyesült Államokban rendezik. A csoportkör sorsolását december 5-én, a washingtoni Kennedy Centerben tartják. Ha Arias esetleges fellebbezése sikertelen lesz, akkor a sorsoláson ő nem lehet ott – ugyanakkor a vb idején alapesetben már ismét ő irányíthatja a panamai szövetséget.
Vb-lázban ég a világ!
Zajlanak a labdarúgó-világbajnokság selejtezői, és közeledik minden idők legnagyobb tornája. Először 48 válogatott lép majd pályára azon a világbajnokságon, amelynek az Amerikai Egyesült Államok, Mexikó és Kanada ad otthont. A selejtezők minden fordulója tele van izgalommal, drámával és meglepetésekkel – hiszen a vb mindig több, mint egy torna: ez maga a futballünnep! A TippmixPRO-n pedig még izgalmasabbak a selejtezők – tippelj, és éld át a világbajnoki hangulatot!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!