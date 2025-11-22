Panama válogatottja 2018 után története során másodszor jutott ki a világbajnokságra, miután magyar idő szerint szerda hajnalban 3-0-ra legyőzte Salvadort. Az idén CONCACAF Nemzetek Ligája-ezüstérmes panamaiak kvalifikációja annak is köszönhető, hogy a csoportban az utolsó játéknap előtt éllovas Suriname kikapott, így csodával határos módon a két csapat helyet cserélt, és utóbbira vár az interkontinentális pótselejtező. Az országbeli szövetségnek nem indult jól az év Manuel Arias eltiltása miatt, és most az FPF elnöke újabb súlyos büntetést kapott.

Manuel Arias, a Panamai Labdarúgó Szövetség (FPF) elnöke a válogatott vb-kijutása után újból eltiltást kapott

Fotó: MARTIN BERNETTI / AFP

Panama focielnöke, Manuel Arias újabb büntetést kapott

Januárban a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) fegyelmi bizottsága hat hónapra eltiltotta minden, a sportággal kapcsolatos tevékenységtől Ariast, miután a női válogatott egyik játékosát, Marta Cox-ot „túlságosan kövérnek" nevezte. A felfüggesztés 2025. július 14-ig tartott, ez idő alatt az első alelnök, Fernando Arce vette át az irányítást.

Ám a FIFA szerint Manuel Arias ezt a büntetést nem megfelelően töltötte le.

Arról ugyan a szövetség nem közölt részleteket, hogy hogyan szegte meg a szabályokat a panamai focielnök, de azt közölte, hogy a hat hónapos eltiltás újraindul, továbbá 20 ezer svájci frankos pénzbírsággal is sújtja őt.

A jövő nyári világbajnokságot Kanadában, Mexikóban és az Egyesült Államokban rendezik. A csoportkör sorsolását december 5-én, a washingtoni Kennedy Centerben tartják. Ha Arias esetleges fellebbezése sikertelen lesz, akkor a sorsoláson ő nem lehet ott – ugyanakkor a vb idején alapesetben már ismét ő irányíthatja a panamai szövetséget.