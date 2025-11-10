Pápai Emőke az MTK-tól 2021-ben igazolt a svájci Grasshoppershez, ahonnan tavaly nyáron szerződött a német Bundesligába. A Werder Bremen csapatában a magyar válogatott támadó a legutóbbi idényben 27 tétmérkőzésen három gólt szerzett, ezt pedig a mostani évadban máris felülmúlta. Szeptember végén a Hoffenheim és a Wolfsburg ellen volt eredményes, majd november elején is megvillant.

Nagy lehet a boldogság Pápai Emőke újabb Bundesliga-gólja után a Werder Bremen csapatánál

Fotó: instagram.com/werderfrauen

Pápai Emőke harmadik győztes gólja a Bundesliga-idényben

A 22 éves kora ellenére már 43-szoros válogatott Pápai szerdán az Essen otthonában a félidei szünetben állt be csereként, majd az 51. percben megszerezte a végül 3-2-es sikert arató klubja harmadik találatát. Vasárnap aztán a brémaiak a Leipzig csapatát fogadták, és a magyar játékos ezúttal a 75. percben lépett pályára, hogy aztán nem sokkal később beállítsa a 2-1-es végeredményt. A Werder Bremen másik magyar játékosa, Németh Hanna végig a pályán volt.

A lipcseiek vasárnap máris visszavághatnak a bajnokság negyedik helyén álló Werdernek, ugyanis a Német Kupa nyolcaddöntőjében egymás ellen játszik a két együttes.