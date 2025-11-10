Live
A német női labdarúgó-bajnokság 10. fordulójában a Werder Bremen 2-1-re győzte a Leipzig csapatát. A brémaiak győztes gólját Pápai Emőke szerezte, akinek a nevéhez négy nappal korábban is mindent eldöntő Bundesliga-találat fűződött.

Pápai Emőke az MTK-tól 2021-ben igazolt a svájci Grasshoppershez, ahonnan tavaly nyáron szerződött a német Bundesligába. A Werder Bremen csapatában a magyar válogatott támadó a legutóbbi idényben 27 tétmérkőzésen három gólt szerzett, ezt pedig a mostani évadban máris felülmúlta. Szeptember végén a Hoffenheim és a Wolfsburg ellen volt eredményes, majd november elején is megvillant.

Nagy lehet a boldogság Pápai Emőke újabb Bundesliga-gólja után a Werder Bremen csapatánál
Fotó: instagram.com/werderfrauen

Pápai Emőke harmadik győztes gólja a Bundesliga-idényben

A 22 éves kora ellenére már 43-szoros válogatott Pápai szerdán az Essen otthonában a félidei szünetben állt be csereként, majd az 51. percben megszerezte a végül 3-2-es sikert arató klubja harmadik találatát. Vasárnap aztán a brémaiak a Leipzig csapatát fogadták, és a magyar játékos ezúttal a 75. percben lépett pályára, hogy aztán nem sokkal később beállítsa a 2-1-es végeredményt. A Werder Bremen másik magyar játékosa, Németh Hanna végig a pályán volt.

A lipcseiek vasárnap máris visszavághatnak a bajnokság negyedik helyén álló Werdernek, ugyanis a Német Kupa nyolcaddöntőjében egymás ellen játszik a két együttes.

Pápai a Hoffenheim ellen a 90. percben szerzett győztes gólt szeptemberben:

