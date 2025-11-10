A 40 éves szenegáli Papiss Cissé jelenleg a Wythenshawe FC Vets csapatában játszik, a Cheshire Veterans Football League mezőnyében. A gárda tele van korábbi Premier League-ikonokkal, mások mellett között Stephen Ireland, Joleon Lescott, Emile Heskey és George Boyd is a csapattársai.

Joleon Lescott és Papiss Cissé 2016-ban még a Premier League-ben harcoltak egymással az Aston Villa-Newcastle meccsen, most az amatőr ligában egy csapatban futballoznak

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Papiss Cissé furcsa mesterhatosa

A Wythenshawe FC Vets uralja a bajnokságot, és legutóbbi meccsén 13-0-ra nyert a South Liverpool ellen. Cissé a második félidőben hat gólt is szerzett, de a meccs korántsem indult ilyen fényesen a számára.

A The Sun által közzétett felvételen látható, ahogy Cissé magabiztosan áll a labda mögé egy büntetőhöz, de a gyenge lövést a kapus hárítja. A visszapattanót sem tudja értékesíteni, majd gyorsan a sarokhoz rohan, hogy elvégezze a következő szögletet.

És ekkor jön a pillanat, amit a szurkolók a helyszínen „a világ legrosszabb szögleteként” emlegetnek: Cissé annyira elrontotta a rúgást, hogy a labda alig gurult pár métert a vonalon belülre.

A közönség döbbenten reagált, de Cissé igazi profiként javította ki a bakit. A következő percekben hat gólt vágott, sima győzelemre vezetve ezzel a csapatát.