Troy Parrott neve hosszú éveken át inkább jelentett ígéretet, mintsem beteljesült valóságot. Olyan játékosként emlegették, akiről mindenki tudta, hogy van benne valami, de az a valami csak nem akart előjönni. Ám a futballban a legjobb játékosok is gyakran rögös úton jutnak el a csúcsig.

Troy Parrott a magyarok elleni mesterhármasával nemzeti hős lett Írországban

Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

A 23 éves Troy Parrott mögött elképesztő napok vannak. A holland AZ Alkmaar támadója november 13-án duplázott a portugálok ellen 2-0-ra megnyert dublini vb-selejtezőn, három nappal később pedig mesterhármast lőtt a Puskás Arénában, elütve ezzel a magyarokat a 40 éve dédelgetett álmuktól, a világbajnokságra való kijutástól.

​Troy Parrott, az utcai művész

Parrott Dublin északi részén nőtt fel, ahol a futballt még mindig utcán játsszák. A technikás támadó nem egy akadémiai programból került ki, nem voltak előre megírt edzéstervei, szimplán ösztönből játszott, és élvezte, amikor hozzá került a labda.

Az utcai futball halott ebben az országban. Én, Robbie Keane, Richard Dunne, Shay Given, Liam Brady, John Giles – mind az utcáról jöttünk, ez nem egy mítosz. Nem hasonlítom magam Messihez vagy Ronaldóhoz, de ők is ezt csinálták. A legnagyobb futballisták is az utcáról érkeztek. Olvasom Johan Cruijff könyvét, és ő is csak ennyit tett, az utcán játszott. Ez nem rakétatudomány”

– mondta egy korábbi interjúban Damien Duff, az egykori kiváló ír támadó.

Damien Duff és Robbie Keane voltak Írország utolsó világsztár futballistái, dublini gyerekek, akik minden nap a szabadban játszottak, idősebb és erősebb gyerekek ellen, amikor a foci még inkább a játék öröméről szólt, mintsem a győzelemről vagy a vereségről.

Damien Duff és Robbie Keane voltak az ír futball legnagyobb sztárjai

Fotó: Giuseppe Cacace/AFP

Duffnak az utcai futball haláláról tett kijelentése után nem sokkal később felbukkant aztán Troy Parrott, aki visszahozott valamit abból, ami miatt az ír legenda kesergett.

Ismertük már belváros északi részéről. Nagyon jó játékos volt a kezdetektől fogva, és a pályán kívül is kedves srác volt. Látni lehetett benne a tehetséget. Ösztönös játékos volt. Nagyon okos, remekül bánt a labdával, és már fiatalon is könyörtelen volt a kapu előtt. Sok poszton játszott, de sosem duzzogott emiatt. Még ha két vagy három meccset is kellett játszania egy hétvégén, akkor is odatette magát. Egyszerűen imádott focizni”

– mondta Darragh O'Reilly, aki még a kamasz Parrott edzője volt az ír Belvedere csapatánál.