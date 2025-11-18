Troy Parrott neve hosszú éveken át inkább jelentett ígéretet, mintsem beteljesült valóságot. Olyan játékosként emlegették, akiről mindenki tudta, hogy van benne valami, de az a valami csak nem akart előjönni. Ám a futballban a legjobb játékosok is gyakran rögös úton jutnak el a csúcsig.
A 23 éves Troy Parrott mögött elképesztő napok vannak. A holland AZ Alkmaar támadója november 13-án duplázott a portugálok ellen 2-0-ra megnyert dublini vb-selejtezőn, három nappal később pedig mesterhármast lőtt a Puskás Arénában, elütve ezzel a magyarokat a 40 éve dédelgetett álmuktól, a világbajnokságra való kijutástól.
Troy Parrott, az utcai művész
Parrott Dublin északi részén nőtt fel, ahol a futballt még mindig utcán játsszák. A technikás támadó nem egy akadémiai programból került ki, nem voltak előre megírt edzéstervei, szimplán ösztönből játszott, és élvezte, amikor hozzá került a labda.
Az utcai futball halott ebben az országban. Én, Robbie Keane, Richard Dunne, Shay Given, Liam Brady, John Giles – mind az utcáról jöttünk, ez nem egy mítosz. Nem hasonlítom magam Messihez vagy Ronaldóhoz, de ők is ezt csinálták. A legnagyobb futballisták is az utcáról érkeztek. Olvasom Johan Cruijff könyvét, és ő is csak ennyit tett, az utcán játszott. Ez nem rakétatudomány”
– mondta egy korábbi interjúban Damien Duff, az egykori kiváló ír támadó.
Damien Duff és Robbie Keane voltak Írország utolsó világsztár futballistái, dublini gyerekek, akik minden nap a szabadban játszottak, idősebb és erősebb gyerekek ellen, amikor a foci még inkább a játék öröméről szólt, mintsem a győzelemről vagy a vereségről.
Duffnak az utcai futball haláláról tett kijelentése után nem sokkal később felbukkant aztán Troy Parrott, aki visszahozott valamit abból, ami miatt az ír legenda kesergett.
Ismertük már belváros északi részéről. Nagyon jó játékos volt a kezdetektől fogva, és a pályán kívül is kedves srác volt. Látni lehetett benne a tehetséget. Ösztönös játékos volt. Nagyon okos, remekül bánt a labdával, és már fiatalon is könyörtelen volt a kapu előtt. Sok poszton játszott, de sosem duzzogott emiatt. Még ha két vagy három meccset is kellett játszania egy hétvégén, akkor is odatette magát. Egyszerűen imádott focizni”
– mondta Darragh O'Reilly, aki még a kamasz Parrott edzője volt az ír Belvedere csapatánál.
Parrott 14 éves volt, amikor az Everton meghívta, hogy játsszon náluk egy észak-írországi tornán. Az első meccsen az ír támadó négy gólt lőtt a Glasgow Rangersnek és kiharcolt egy tizenegyest is.
Néztük a meccset, és még mielőtt véget ért volna, minden megfigyelő, aki ott volt, odajött vagy felhívott minket a meccs után, és folyamatosan hívták őt próbajátékokra. Onnantól kezdve ment minden magától. Megfordult néhány csapatnál, mielőtt a Spurshöz került. Volt a Manchester Citynél, az Evertonnál, az Aston Villánál, a Celticnél is, de amikor először a Spurshöz került, azonnal beleszeretett”
– elevenítette fel O'Reilly.
Mourinho adott neki lehetőséget a PL-ben
Parrott 2017 nyarán került a Premier League-ben szereplő Tottenham Hotspur csapatához, két évvel később az argentin Mauricio Pochettino irányítása alatt egy Colchester United elleni Ligakupa-mérkőzésen debütált. Az argentin edző kirúgása után José Mourinho lett a Spurs edzője, 2019 decemberében ő küldte pályára az akkor 17 éves ír játékost egy Burnley elleni Premier League-meccsen.
- Parrott ezzel a legfiatalabb játékos lett, aki a 2019/20-as idényben bemutatkozott az angol bajnokságban.
A fiatal támadó 2019 novemberében már az ír válogatottban is bemutatkozott, ráadásul gólpasszal vette ki a részét az Új-Zéland felett aratott 3-1-es győzelemből.
Ahhoz képest, hogy fiatal játékos, nagyszerű csatár, akinek briliáns beindulásai vannak, ugyanakkor pedig kiváló befejező. Troy nem egy félénk srác, megállja a helyét a nagydarab védők között. Olvastam, hogy nagyon jól teljesített az ír válogatottban, szerintem még sok mérkőzést fog játszani a válogatottban és a Tottenham színeiben”
– mondta egy 2019-es interjúban Christian Eriksen, a Spurs akkori karmestere.
A dán sztárjátékos jóslata csak részben valósult meg, Parrottnak ugyanis csak négy mérkőzés jutott a Tottenham felnőtt csapatában. Az ír támadó az angliai évei alatt kölcsönben megfordult a Millwallnál, a Ipswich Townnál, az MK Donsnál és a Preston North Endnél is.
Parrott Hollandiában lett igazi csatár
Az ír támadó a 2023/24-es idényt a holland Excelsior csapatánál töltötte kölcsönben, melynek színeiben 32 meccsen 17 gólig jutott. A kölcsönszerződése lejárta után azonban nem tért vissza a Tottenhamhez, hanem maradt Hollandiában, miután 4 millió euróért szerződtette az AZ Alkmaar.
„Van valami az itteni levegőben. Nem tudom leírni ezt az érzést, egyszerűen csak élvezem. Ha két-három évvel ezelőtt megkérdezték volna, hol lennék szívesen, soha nem mondtam volna, hogy itt. Tavaly nagyszerűen éreztem itt magam ezért helyes döntés volt az országban maradni, így továbbra is élvezem a focit” – mondta Parrott egy Sky Sportsnak adott interjúban.
Tudom, miben vagyok tehetséges, ezért, ha jól érzem magam és boldog vagyok, az mindig megmutatkozik a pályán. Írországból Angliába költözni egy dolog, de olyan helyre költözni, ahol más nyelvet beszélnek, más a kultúra, az mindig is kihívást jelent”
– folytatta az ír támadó, akit annyira megkedveltek a holland szurkolók, hogy a bemutatkozása után még egy felfújható papagájt is kapott tőlük ajándékba – a neve miatt.
Parrott pályafutásának egyik legjobb meccse tavaly szeptemberben volt, amikor az AZ Alkmaar hazai pályán 9-1-re legyőzte a Heerenveen csapatát. Az ír támadó négy gólt lőtt a mérkőzésen, a Tottenham legendás játékosa, a televíziós szakértőként dolgozó Rafael Van der Vaart pedig azt mondta róla, hogy nagy játékos válhat belőle.
„Az Excelsiornál töltött idényben az segítette a legtöbbet, hogy rájöttem, olyan csatár vagyok, akinek a tizenhatoson belül kell lennie. Néhány kölcsönidőszakban megpróbáltam megmutatni, hogy képes vagyok visszalépni és összekötni a játékot. De sokszor túl messze voltam a kaputól ahhoz, hogy gólt szerezzek” – vélekedett Parrott, akire komoly hatást tett Marinus Dijkhuizen, akivel az Excelsior csapatánál dolgozott együtt.
Sokat dolgoztunk azon, hogy a tizenhatoson belül mindig ott legyek, ahová a labda érkezik. Az volt a legfontosabb, hogy beleverjék a fejembe, hogy csatár vagyok, a tizenhatoson belül kell lennem ahhoz, hogy gólokat szerezzek”
– folytatta az ír támadó, aki nem neheztel a Tottenhamre azért, mert nem kapott elég bizalmat.
„Semmit sem bántam meg. Hálás vagyok azért, ahogyan a klubnál bántak velem, és segítettek abban, hogy emberként és játékosként is felnőjek. Most már a saját utamat járom, és ott vagyok, ahol mindig is szerettem volna lenni, a profi futballban.
Parrott elmondta, egy fiatal játékossal szemben mindig óriási elvárások vannak, ezeknek pedig nem könnyű megfelelni.
Rengeteg tapasztalatot szereztem, talán többet is, mint kellett volna ennyi idősen. De ez olyasmi, amin sok fiatal játékos keresztülmegy. Úgy beszélek, mintha öreg lennék, pedig még mindig fiatal vagyok”
– mondta nevetve a 23 éves támadó, akit arról is kérdeztek, hogy egy napon visszatérne-e a Premier League-be.
„Hiszek magamban. Ha megkapom a bizalmat, akkor tudok jól teljesíteni. Ha továbbra is keményen dolgozom, bármi megtörténhet, bárhol kiköthetek. De én nem a következő évekre gondolok, mindig csak a következő meccsre” – tette hozzá Troy Parrott.
Meddig juthat az írek hőse?
Parrott az előző idényben 47 meccsen 20 gólig jutott az AZ Alkmaar színeiben, az őszi szezonban 14 meccsen lépett pályára, ezeken pedig 13 gólja van.
Az ír támadó sérülés miatt lemaradt válogatottja első két vb-selejtezőjéről, októberben már visszatérhetett a pályára, de novemberben robbantott igazán nagyot, amikor a duplájának köszönhetően az írek legyőzték a portugálokat, majd a Puskás Arénában lőtt mesterhármasával megfosztotta a magyarokat a világbajnokságra való kijutástól.
Ezt egyszerűen nem tudom elhinni. Most mindenki sír. Azt mondtam a portugálok elleni meccs után, hogy az ilyen pillanatok csak az emberek álmaiban születnek meg. De ez, ami most történt? Nem hiszem, hogy valaha is lesz ennél jobb éjszaka az életemben. Ez egy tündérmese, ilyesmiről álmodni sem lehet. Nincsenek szavaim arra, amit most érzek”
– mondta Parrott a Puskás Arénában.
Az írek szövetségi kapitánya, az izlandi Heimir Hallgrímsson már a mérkőzés előtt Parrottot méltatta.
Kétféle ember létezik: akik energiát szívnak el, és azok, akik akkumulátorok, akik energiát, örömöt, lelkesedést adnak. Ő egy igazán nagy akkumulátora ennek a csapatnak, a legnagyobb akkumulátor, akivel valaha együtt dolgoztam”
– vélekedett a szövetségi kapitány.
Parrott szerződése 2029 nyaráig érvényes az AZ Alkmaar csapatánál, a piaci értékét 16 millió euróra taksálja a Transfermarkt. Azonban könnyen lehet, hogy a novemberi válogatott meccsek után ennél jóval vaskosabb árcédulát fog kapni az ír támadó, akiért biztosan sorban állnak majd az európai topklubok.
- kapcsolódó cikkek: