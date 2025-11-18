A 23 éves ír csatár néhány nap alatt vált országos hőssé vált. A világbajnoki selejtezők novemberi játéknapjain előbb két gólt lőtt Portugáliának, majd Budapesten örökre emlékezetes estét produkált: három találatot jegyzett Magyarország ellen, a 96. percben szerzett győztes góljával pedig egyetlen pillanat alatt küldte pótselejtezőre Írországot, miközben összetörte a magyar válogatott vb-álmait. Parrott öt gólt szerzett hét nap alatt, amire természetesen rögtön felkapták a fejüket a klubcsapatok is.

Parrott nevét örökre megjegyezték a magyar szurkolók

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

Parrott egy hét alatt öt gólt lőtt a válogatottban

Parrott öt góljával villámgyorsan a nemzetközi figyelem középppontjába került, a piaci értéke szinte egyik napról a másikra ugrott hatalmasat. A Leeds United érdeklődése már a nyáron is felmerült, de akkor még nem született konkrét előrelépés. Most viszont a 16. helyen szerénykedő klub komoly csatárhiánnyal küzd, és a bennmaradás szempontjából létfontosságú, hogy hatékony támadót igazoljon januárban.

A brit lapok szerint a Leeds vezetése úgy véli, Parrott gyors, agresszív játékstílusa és nagy munkabírása tökéletesen illeszkedhetne a csapat tempójába.

A magyarok ellen mutatott teljesítménye pedig azt bizonyítja, hogy a 23 éves csatár a nyomást is képes kezelni, és sorsfordító pillanatokban is meg tudja oldani a helyzeteket.

Az alkmaari háttér és Kerkez példája

A holland Voetbalnieuws úgy tudja, hogy az AZ Alkmaar már tárgyalja Parrott esetleges eladásának részleteit, mivel a klubnál feltűnt a saját nevelésű csatártehetség, Mexx Meerdink, aki a legutóbbi bajnokin mesterhármast szerzett. Avagy, az AZ fel van készülve Parrott pótlására, miközben az ír támadót jelenlegi formája miatt érdemes lenne most eladni drágán, ha megfelelő ajánlat érkezik.

A holland klub számára ez nem szokatlan helyzet. A magyar válogatott balhátvédje, Milos Kerkez is innen indult tovább: 2023-ban közel 17,9 millió euróért igazolt a Bournemouth-hoz, majd 2025 nyarán már a Liverpool fizetett érte körülbelül 40 millió fontot.

Mivel az AZ az elmúlt években több rekordközeli átigazolást is lebonyolított, a holland sajtó úgy véli, Parrott jelenlegi formája akár a klub történetének egyik legnagyobb üzletét is eredményezheti.

A csatár egyszer már megbukott Angliában

Bár most egész Európa a teljesítményét ünnepli, Parrott pályafutása nem indult zökkenőmentesen. A Tottenham Hotspur játékosaként 2019 és 2024 között mindössze két tétmérkőzésen jutott szóhoz az első csapatban, és a klub nem tudta beépíteni a felnőttkeretbe. Emiatt szinte minden idényben kölcsönadták: megfordult a Millwallnál, az Ipswich Townnál, a Milton Keynes Donsnál, majd a Preston North Endben is, ahol hullámzó formával játszott, míg végül a holland Excelsiornál zárt egy újabb kölcsönszezont.