A korábbi francia válogatott védő őszintén beszélt arról, milyen megterhelő a topjátékosok élete. Patrice Evra erről akkor beszélt, amikor bejelentette, hogy befektetőként csatlakozik egy természetes alapú gyulladáscsökkentőket gyártó céghez.

Patrice Evra marékszám szedte a tablettákat

Fotó: LINDSEY PARNABY / AFP

Patrice Evra tudja miről beszél

Evra saját tapasztalatain keresztül szeretné népszerűsíteni a kurkumin jótékony hatásait – miután ő maga évekig fájdalomcsillapítókon élt. A 44 éves egykori játékos bevallotta: olyan mértékű volt a szervezetének terhelése, hogy profi karrierje során mindössze öt alkalommal érezte magát valóban 100%-os állapotban egy mérkőzés előtt.

„Napi 38 tablettát szedtem” – mondta a Manchester United korábbi játékosa, amikor bejelentette, hogy befektet a cégbe, és a márka nagyköveteként is dolgozik majd.

„Lehet, hogy több mint 700 profi meccset játszottam, de ha megkérdezik, hány olyan volt, amikor teljesen fittnek éreztem magam, azt mondanám: talán öt. A karrierem során folyamatosan fájdalomcsillapítókért nyúltam – ez része volt a munkának. Ezen a szinten néha akkor is játszanod kell, ha sérült vagy. És mi a legegyszerűbb megoldás? A fájdalomcsillapító” – mondta Evra, aki szerint a mostani szerepe az, hogy a fiatal generációnak megmutassa, el lehet kerülni azt, amin ő átment.

Nem Evra az egyetlen, aki felhívta a figyelmet a fájdalomcsillapítók veszélyeire a futballban. Chris Kirkland, volt Liverpool-kapus nyíltan beszélt a Tramadol-függőségéről – amit azóta a WADA tiltólistára tett. Ivan Klasnic, korábbi Premier League-játékos 4 millió font kártérítést kapott, amiért klubja akkor is erős gyógyszereket adott neki, amikor vesegondjai voltak.

Patrice Evra 2018-ban hagyta abba a futballt – utolsó klubja a West Ham volt –, karrierje során összesen 725 tétmeccset játszott. Azóta szakértőként dolgozik, illetve belekóstolt a ketrecharcba is: első MMA-mérkőzésére májusban került volna sor, de azt elhalasztották, így egyelőre új időpontot keresnek.