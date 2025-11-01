Miközben a klub szűkszavúan annyit közölt csak szombaton, hogy már nem Patrick Vieira az első csapat trénere, a Gazzetta dello Sport azt írta, hogy a francia szakember lemondott posztjáról.

Már nem Patrick Vieira a Genoa edzője

Fotó: GIUSEPPE MAFFIA / NurPhoto

Lemondott Patrick Vieira

Ideiglenesen Roberto Murgita és Domenico Criscito vezeti az együttest, amely a tizedik fordulóban, hétfőn a Sassuolo vendége lesz.

A játékosként világbajnok Vieirát egy éve nevezték ki vezetőedzőnek Genovában, akkor a csapat egy hellyel a kieső zóna előtt állt, végül pedig a 13. helyen végzett - írja az MTI. Ezután két évvel meghosszabbították a 49 éves tréner szerződését, az új szezon azonban nem indult jól a gárda számára, az eddigi kilenc fordulóban ugyanis mindössze három pontot szerzett és nyeretlenül áll a tabella utolsó helyén.

📝 Genoa CFC comunica che Patrick Vieira non è più l'allenatore della Prima Squadra.



La società desidera ringraziare il tecnico e il suo staff per la serietà e la professionalità dimostrate nel corso del loro lavoro e formula i migliori auguri per il prosieguo della loro… pic.twitter.com/xwUK1E0Fge — Genoa CFC (@GenoaCFC) November 1, 2025

Ez a második edzőváltás a Serie A mostani idényében, korábban a Juventusnál Luciano Spalletti követte a menesztett Igor Tudort.