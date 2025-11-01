Miközben a klub szűkszavúan annyit közölt csak szombaton, hogy már nem Patrick Vieira az első csapat trénere, a Gazzetta dello Sport azt írta, hogy a francia szakember lemondott posztjáról.
Lemondott Patrick Vieira
Ideiglenesen Roberto Murgita és Domenico Criscito vezeti az együttest, amely a tizedik fordulóban, hétfőn a Sassuolo vendége lesz.
A játékosként világbajnok Vieirát egy éve nevezték ki vezetőedzőnek Genovában, akkor a csapat egy hellyel a kieső zóna előtt állt, végül pedig a 13. helyen végzett - írja az MTI. Ezután két évvel meghosszabbították a 49 éves tréner szerződését, az új szezon azonban nem indult jól a gárda számára, az eddigi kilenc fordulóban ugyanis mindössze három pontot szerzett és nyeretlenül áll a tabella utolsó helyén.
Ez a második edzőváltás a Serie A mostani idényében, korábban a Juventusnál Luciano Spalletti követte a menesztett Igor Tudort.
Serie A – újra fénykorát éli az olasz foci!
A Serie A idei szezonja minden korábbinál kiegyensúlyozottabb: az Inter, a Juventus, a Milan és a Napoli is a bajnoki címre hajt. Az olasz pályákon újra ég a szenvedély – taktika, temperamentum és dráma kísér minden mérkőzést. Az élmezőny sűrűbb, mint az elmúlt években, így a Scudettóért zajló küzdelem győztesét megtippelni sem könnyű. A TippmixPRO-n most még izgalmasabbak a Serie A rangadói – tippelj, és éld át Olaszország futballhangulatát!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!