A francia válogatottal 2018-ban világbajnok Paul Pogba még 2023. október 6-án bukott meg egy doppingteszten, amikor „nem természetes tesztoszteront” mutattak ki a szervezetében. Első fokon négy év eltiltást kapott, amit később másfél évre csökkentettek. 2025. március 25-én már pályára léphetett volna, csakhogy a Juventus még tavaly novemberben felbontotta a szerződését.

Véget ért Paul Pogba száműzetése

Fotó: Lou Benoist / AFP

Az új esélyt a Monaco kínálta, a Bajnokok Ligája-induló francia együttes 2027. június 30-ig szóló megállapodást kötött a középpályással, aki zokogva írta alá új szerződését.

A tényleges visszatérésre szombaton, a Rennes otthonában 4-1-re elveszített bajnokin került sor: a 811 nap után ismét tétmérkőzésen pályára lépő Pogbát a 85. percben cserélte be Sebastien Pocognoli, a Roazhon Park közönsége pedig óriási ovációval fogadta.

– A futball még nem ért véget a számomra. Keményen dolgoztunk, több mint két évet vártunk a visszatérésre, és ma végre megtörtént. Köszönöm Istennek. Nagyon meghatott, hogy a szurkolók állva tapsoltak. Őszintén szólva nem számítottam erre, ezért hatalmas köszönet jár mindenkinek, aki ma itt volt és támogatott. Megkönnyebbültem, hogy ismét futballozhatok, ezt szeretem a legjobban a világon. De van még mit tenni, hogy visszanyerjem a teljes erőnlétemet, képes legyek kilencven percet játszani, és a csapat segítségére lenni – mondta Pogba a lefújás után.

Paul Pogba ott lehet a világbajnokságon

A 91-szeres válogatott labdarúgó 2022 márciusa óta nem szerepelt a nemzeti együttesben, ennek ellenére Didier Deschamps szövetségi kapitány nem zárta ki, hogy ott legyen a 2026-os világbajnokságon.

– Elsősorban rajta múlik, de biztos vagyok abban, hogy ott lebeg előtte ez a cél. Hosszú út áll előtte, és a következő lépés az kell legyen, hogy az egyéni edzések után végre felvegye a Monaco mezét, és mérkőzést játsszon. Remélem, ez mihamarabb megtörténik, és minden jól alakul számára. A többit majd meglátjuk – mondta korábban a tréner.

Pogba legközelebb szerdán, a ciprusi Pafosz elleni idegenbeli Bajnokok Ligája-mérkőzésen kaphat lehetőséget.