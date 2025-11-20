A Benfica pedofilbotrányba keveredett 21 éves szélsője a bíróság előtt elmondta, hogy még 19 éves korában, a dán Nordsjaelland játékosaként kapott egy 27 másodperces videót Snapchaten, amit – mielőtt tudta volna, mi van rajta – továbbított egy négyszemélyes baráti csoportchatbe.

Felfüggesztett börtönbüntetést kapott a pedofilbotrányba keveredett norvég válogatott focista

Fotó: HALIL SAGIRKAYA / ANADOLU

Megszületett a döntés a pedofilbotrányban

Amikor a fiatal játékos felismerte a felvétel tartalmát, azonnal törölte azt.

Schjelderup beismerte tettét, és végig együttműködött a rendőrséggel a nyomozás során.

Az ítélet értelmében a fiatal játékosnak csak akkor kell letöltenie a szabadságvesztést,

ha a következő 12 hónapban újabb bűncselekményt követ el.

Az ügyészség legalább 20 nap letöltendő börtönbüntetést kért, ám a bíró végül enyhébb ítéletet hozott. Schjelderup ügyvédje, Anders Nemeth közölte, hogy a védelem fontolóra veszi az esetleges fellebbezést.

A Benfica elnöke, Rui Costa korábban jelezte, hogy a klub támogatni fogja a norvég játékost.

Schjelderup november 8-án az Instagramon kért nyilvánosan bocsánatot, kijelentve:

Őszintén be akarom vallani mindenkinek, hogy buta hibát követtem el.

Hozzátette, hogy „kész szembenézni a következményekkel”, és felszólított mindenkit, hogy ne nézzenek meg és ne terjesszenek ártalmas vagy sértő videókat.

„Az a cselekmény, amiért felelősségre vonnak, nem tükrözi azt, aki vagyok, és amiben hiszek” – fogalmazott.

A nyolcszoros norvég válogatott Schjelderup a múlt vasárnapi, Olaszország elleni 4–1-es idegenbeli győzelem során nem lépett pályára, amellyel Norvégia kijutott a 2026-os világbajnokságra.