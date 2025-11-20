A Benfica pedofilbotrányba keveredett 21 éves szélsője a bíróság előtt elmondta, hogy még 19 éves korában, a dán Nordsjaelland játékosaként kapott egy 27 másodperces videót Snapchaten, amit – mielőtt tudta volna, mi van rajta – továbbított egy négyszemélyes baráti csoportchatbe.
Megszületett a döntés a pedofilbotrányban
Amikor a fiatal játékos felismerte a felvétel tartalmát, azonnal törölte azt.
Schjelderup beismerte tettét, és végig együttműködött a rendőrséggel a nyomozás során.
Az ítélet értelmében a fiatal játékosnak csak akkor kell letöltenie a szabadságvesztést,
ha a következő 12 hónapban újabb bűncselekményt követ el.
Az ügyészség legalább 20 nap letöltendő börtönbüntetést kért, ám a bíró végül enyhébb ítéletet hozott. Schjelderup ügyvédje, Anders Nemeth közölte, hogy a védelem fontolóra veszi az esetleges fellebbezést.
A Benfica elnöke, Rui Costa korábban jelezte, hogy a klub támogatni fogja a norvég játékost.
Schjelderup november 8-án az Instagramon kért nyilvánosan bocsánatot, kijelentve:
Őszintén be akarom vallani mindenkinek, hogy buta hibát követtem el.
Hozzátette, hogy „kész szembenézni a következményekkel”, és felszólított mindenkit, hogy ne nézzenek meg és ne terjesszenek ártalmas vagy sértő videókat.
„Az a cselekmény, amiért felelősségre vonnak, nem tükrözi azt, aki vagyok, és amiben hiszek” – fogalmazott.
A nyolcszoros norvég válogatott Schjelderup a múlt vasárnapi, Olaszország elleni 4–1-es idegenbeli győzelem során nem lépett pályára, amellyel Norvégia kijutott a 2026-os világbajnokságra.