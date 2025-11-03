A Premier League 10. fordulójában a Manchester City Erling Haaland vezérletével 3-1-re legyőzte a Bournemouth csapatát az Etihad Stadionban. A meccs után Pep Guardiola öröme nem volt felhőtlen, a katalán sztáredző a játékvezetésre panaszkodott.

Pep Guardiola dühöngött a Bournemouth elleni győzelem után

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Pep Guardiola kifakadt a játékvezetőkre

Tyler Adams egyenlítő gólja miatt felháborodott a City edzője, szerinte a találatot megelőzően Gianluigi Donnarumma kapussal szemben szabálytalankodott az ellenfél játékosa, David Brooks. A meccset követően Guardiola azt fejtegette, hogy amióta ő a City edzője, a bírók rendszeresen igazságtalan döntésekkel sújtják a csapatát.

Sajnálom, hogy ezt kell mondanom. De már sokszor elmondtam, hogy ismerem az összes játékvezetőt, tíz éve tökéletesen ismerem őket, tudom, mi folyik ebben a stadionban.

De nincs rá időm, hogy ilyen beszélgetéseket folytassak velük, heti három meccset játszunk. Azt mondtam Anthony Taylor játékvezetőnek, hogy amikor találkozunk, mondja meg, szabálytalanság volt-e vagy sem a Bournemouth gólja előtt” – fakadt ki a City edzője.

Pep Guardiolának olykor meggyűlik a baja a bírókkal

Fotó: JUSTIN TALLIS / AFP

Ha szabálytalanság volt, vagy sem, csak mondják meg. Csak vessenek rá egy pillantást. Semmi baj. Itt bátrak. Az Etihadban bátrak, nagyon bátrak. Tíz éve vagyok itt, jól ismerjük egymást.

Nagyon örülök annak, amit mindezek ellenére a Manchester Cityvel elértünk. Ez nagyszerű” – utalt rá Guardiola, hogy a csapatát hátráltató ítéletek ellenére is sok trófeát sikerült nyernie a klubbal az elmúlt években.

Az 54 éves szakember 2016 óta irányítja a Cityt, a manchesteriekkel többek között 6-szor nyert Premier League-et, és egyszer a Bajnokok Ligáját is elhódította.

