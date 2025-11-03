Live
A Manchester City 3-1-re nyert a Bournemouth ellen, azonban a győztes csapat edzője nem volt teljesen elégedett a meccs után. Pep Guardiola szemrehányást tett az angol játékvezetőkre, szerinte a bírók már egy évtizede igazságtalanul bánnak a csapatával.

A Premier League 10. fordulójában a Manchester City Erling Haaland vezérletével 3-1-re legyőzte a Bournemouth csapatát az Etihad Stadionban. A meccs után Pep Guardiola öröme nem volt felhőtlen, a katalán sztáredző a játékvezetésre panaszkodott.

Pep Guardiola dühöngött a Bournemouth elleni győzelem után
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Pep Guardiola kifakadt a játékvezetőkre

Tyler Adams egyenlítő gólja miatt felháborodott a City edzője, szerinte a találatot megelőzően Gianluigi Donnarumma kapussal szemben szabálytalankodott az ellenfél játékosa, David Brooks. A meccset követően Guardiola azt fejtegette, hogy amióta ő a City edzője, a bírók rendszeresen igazságtalan döntésekkel sújtják a csapatát.

Sajnálom, hogy ezt kell mondanom. De már sokszor elmondtam, hogy ismerem az összes játékvezetőt, tíz éve tökéletesen ismerem őket, tudom, mi folyik ebben a stadionban. 

De nincs rá időm, hogy ilyen beszélgetéseket folytassak velük, heti három meccset játszunk. Azt mondtam Anthony Taylor játékvezetőnek, hogy amikor találkozunk, mondja meg, szabálytalanság volt-e vagy sem a Bournemouth gólja előtt” – fakadt ki a City edzője.

Manchester City's Spanish manager Pep Guardiola (R) speaks to the officials including referee Michael Oliver (2L) after the final whistle in the English Premier League football match between Aston Villa and Manchester City at Villa Park in Birmingham, central England on October 26, 2025. (Photo by JUSTIN TALLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Pep Guardiolának olykor meggyűlik a baja a bírókkal
Fotó: JUSTIN TALLIS / AFP

Ha szabálytalanság volt, vagy sem, csak mondják meg. Csak vessenek rá egy pillantást. Semmi baj. Itt bátrak. Az Etihadban bátrak, nagyon bátrak. Tíz éve vagyok itt, jól ismerjük egymást. 

Nagyon örülök annak, amit mindezek ellenére a Manchester Cityvel elértünk. Ez nagyszerű” – utalt rá Guardiola, hogy a csapatát hátráltató ítéletek ellenére is sok trófeát sikerült nyernie a klubbal az elmúlt években.

Az 54 éves szakember 2016 óta irányítja a Cityt, a manchesteriekkel többek között 6-szor nyert Premier League-et, és egyszer a Bajnokok Ligáját is elhódította.

