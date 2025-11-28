Az osztrák klub pénteken jelentette be, hogy Peter Stöger és Thomas Sageder segédedző menesztése után ideiglenesen Stefan Kulovits irányítja az együttest – számolt be róla az MTI. A 42 éves szakember már tavasszal is ellátta ezt a feladatot, amikor a bécsi zöld-fehérek Robert Klausstól váltak meg.

Peter Stögert kirúgták a Rapid Wientől

Fotó: THOMAS PICHLER / APA-PictureDesk

Már nem Peter Stöger a Rapid Wien edzője

A Rapid csütörtökön Baráth Péter csapatától, a Raków Czestochowától 4-1-es vereséget szenvedett idegenben a Konferencia-liga negyedik fordulójában. A 32-szeres osztrák bajnok, amely a selejtező utolsó körében a Győrt búcsúztatta, pont nélkül az utolsó helyen áll a sorozat főtábláján. A Rapid legutóbbi 12 mérkőzéséből nyolcat elveszített.

Der SK Rapid nimmt Änderungen im Trainerteam vor und entbindet Peter Stöger und Thomas Sageder von ihren Aufgaben!



📰https://t.co/GZlemsp9dX#SCR2025 pic.twitter.com/5i5b5s1Z9C — SK Rapid (@skrapid) November 28, 2025

Stöger idén júliustól 27 találkozón irányította Bolla Bendegúzékat, ezalatt 14 győzelem 4 döntetlen és 9 vereség volt a mérlege.

Az 59 éves osztrák szakember Szergej Rebrov utódjaként a 2021/2022-es idényben irányította a Ferencvárost, a zöld-fehérek vezetősége azonban 2021 decemberében a gyengébb eredmények miatt menesztette.