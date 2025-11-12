A korábbi tizennégyszeres válogatott Pető Tamás tavaly június és idén április között 27 NB I-es bajnokin irányította a fehérvári csapatot, mérlege 8 győzelem, 6 döntetlen és 13 vereség volt.

Pető Tamás (balra) máris visszatér a Vidi kispadjára

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztőség

Ismét Pető Tamás a Videoton edzője

A háromszoros magyar bajnok egyesület tájékoztatása szerint visszatér másodedzőként Bekő Balázs is, aki a 2011-es bajnokcsapat szakmai stábjában már dolgozott a felnőtteknél, de a továbbiakban marad az U19-es csapat vezetőedzője is – adta hírül az MTI.

A piros-kékek 13 forduló után a 12. helyen állnak a 16 csapatos mezőnyben, ezért a klubvezetőség hétfőn közös megegyezéssel szerződést bontott Boér Gábor vezetőedzővel és Makra Zsolt pályaedzővel. Tekintettel a Videoton FC Fehérvár értékesítésére vonatkozó, jelenleg is zajló pályázatra, a kedden kinevezett Nikolics Nemanja sportigazgatóval együtt Pető Tamás szerződése a 2025/2026-os idény végéig érvényes.

