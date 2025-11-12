Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli!

Érzi már, hogy lehúzhatja a rolót: Zelenszkij elveszítette a kapcsolatot a valósággal

Tudta?

Óriási tömeg a Lidlben, holnap indul az év legjobban várt akciója

Link másolása
Vágólapra másolva!
Tavasszal menesztette, szerda délelőtt újra kinevezte vezetőedzőnek Pető Tamást a labdarúgó NB II-ben szereplő Videoton FC Fehérvár vezetősége.

A korábbi tizennégyszeres válogatott Pető Tamás tavaly június és idén április között 27 NB I-es bajnokin irányította a fehérvári csapatot, mérlege 8 győzelem, 6 döntetlen és 13 vereség volt. 

Székesfehérvár, 2025. március 16. Pető Tamás, a Fehérvár FC vezetőedzője (b) és Dambrauskas Valdas, a DVTK vezetőedzője a labdarúgó OTP Bank Liga 24. fordulójában játszott Fehérvár FC - Diósgyőri VTK mérkőzésen a székesfehérvári Sóstói Stadionban 2025. március 16-án. MTI/Hegedüs Róbert
Pető Tamás (balra) máris visszatér a Vidi kispadjára
Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztőség

Ismét Pető Tamás a Videoton edzője

A háromszoros magyar bajnok egyesület tájékoztatása szerint visszatér másodedzőként Bekő Balázs is, aki a 2011-es bajnokcsapat szakmai stábjában már dolgozott a felnőtteknél, de a továbbiakban marad az U19-es csapat vezetőedzője is – adta hírül az MTI.

A piros-kékek 13 forduló után a 12. helyen állnak a 16 csapatos mezőnyben, ezért a klubvezetőség hétfőn közös megegyezéssel szerződést bontott Boér Gábor vezetőedzővel és Makra Zsolt pályaedzővel. Tekintettel a Videoton FC Fehérvár értékesítésére vonatkozó, jelenleg is zajló pályázatra, a kedden kinevezett Nikolics Nemanja sportigazgatóval együtt Pető Tamás szerződése a 2025/2026-os idény végéig érvényes.

Kapcsolódó cikkek

Nikolics Nemanja fontos feladatot kapott a Vidinél
Döbbenet az NB II-ben: Mészöly Gézát is kirúgták
A Videoton sem tudta megállítani az NB II-ben szárnyaló Vasast

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!