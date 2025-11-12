Hogyan jött a lehetőség, hogy ellátogathatott Liverpoolba?
Korábban már jártam Angliában, de most egy sokkal konkrétabb, szervezett szakmai látogatásra kaptam meghívást. Három évvel ezelőtt voltam először kint, akkor is Farkas Csaba barátom és rokonom közbenjárására, akinek a fia, Erik a csapat erőssége, és jó kapcsolatot ápol a Liverpoolnál dolgozó szakemberekkel. Részletesen bemutatták az akadémia felépítését, az edzésmódszertant, a játékosnevelés filozófiáját, az egyéni képzés rendszerét, a kiválasztás és a toborzás folyamatát, valamint azt is, hogyan működnek együtt a partneregyesületekkel. A program része volt, hogy megnézhettem a Liverpool-Real Madrid U19-es BL-meccset, este pedig a felnőtt csapat Bajnokok Ligája-találkozóját is. Másnap délelőtt egy zárt szakmai napra csatlakozhattam, ahol edzéseket, elemzéseket, prezentációkat láthattam.
Most jelent meg egy könyv Szoboszlai Dominikról, amelynek a legfőbb üzenete, hogy „nem titok van, hanem munka”. Ezt tapasztalta Liverpoolban is, hogy nincs titok, csak munka?
Pontosan ez az igazság. Szemlélet és munka van. A Liverpoolnál ez nem egy felmondható forgatókönyv, hanem életforma. Meg kell érteni a klub történelmét, a várost, a szurkolókat. Mindig úgy kell játszani, mint ahogyan az egy nagy klubban elvárható: többet kell futni, agresszívebben, bátrabban menni előre, sohasem feladni. A döntetlen nem cél. A vereségnél sincs kifogáskeresés – a nagy klubok nem ezt csinálják. Mentálisan is ezt kérik: vállalj felelősséget, merj hibázni, mert a hibából tanulsz! Az utánpótlásban sem a „csapatrendszer” lemásolása a cél, hanem az, hogy minden játékos a saját maximumát hozza ki magából. Ők nem elsősorban csapatot építenek, hanem egyéneket nevelnek a felnőttfutball előtti időszakban.
Pisont István szerint a liverpooliak fanatikus őrültek
Ennyire lenyűgözte a Liverpoolnál dolgozók mentalitása?
Igen, abszolút. Én jártam a Chelsea-nél, a Manchester Unitednél, most a Liverpoolnál is – figyeljen, fanatikus őrültek! Iszonyatos elszántság van bennük, a szurkolókban és az egész klubban. A történelmük, a tradícióik hihetetlen erőt adnak. Itt menni kell, itt mindig a győzelemre játszanak, és keményen meg is dolgoznak érte. Mármint a nagycsapatnál, hiszen az utánpótlásnál mások a célok.
Ez azt jelenti, hogy az egyéni képzés még a csapatjáték és a győzelem hajszolása elé kerül?
Igen. Náluk az egyéni képzés kulcsfontosságú. Az edzők nem csak általános edzéseket tartanak, hanem minden játékosra külön-külön stratégiát készítenek. Megnézik, kinek mire van szüksége: javításra, dicséretre, kihívásra vagy éppen önbizalom-erősítésre. Nagyon érdekes példát mondtak: ha egy belső védő kijátszik a szélre, akkor a szélső ne passzolja vissza biztonságból a labdát. Inkább próbálja meg maga megoldani a helyzetet, akkor is, ha hibázik. Az egyéni döntéshozatal, a bátorság, a felelősségvállalás – ezek a legfontosabb értékek.
Ez a szemlélet Magyarországon is működhetne?
Abszolút. Angliában U15-U19-es szinten senkit nem érdekel, hogy bajnokságot nyer-e a csapat. Az számít, hány játékost tudnak feljebb adni az első csapat közelébe. Nálunk sokszor még mindig az eredmény a cél, pedig az egyéni fejlődés a kulcs.
A Liverpoolnál példamutató, hogy mennyi önbizalmat adnak a gyerekeknek, és milyen pozitív közegben dolgoznak. Az edzők nem szidják, hanem folyamatosan dicsérik őket, bátorítanak, és rengeteg önbizalmat öntenek beléjük. A hibát nem büntetik, hanem a tanulás részének tekintik.
Nem bonyolítják túl az edzéseket: hagyják, hogy a játékos játsszon, próbálkozzon, és ne féljen attól, ha hibázik. Ez az egyik legnagyobb különbség a magyar és az angol utánpótlás-képzés között.
A Real Madrid ellen 4-0-ra kikapott az U19-es Liverpool. Problémát okozott a vereség?
A Real azon a napon csapatként sokkal jobban működött. A Liverpool inkább az egyének fejlődését helyezte előtérbe. A spanyolok technikailag és szervezettségben is jobbak voltak, de ez ott nem baj, mert nem az eredmény a mérce. A Liverpoolnál hosszú távon gondolkodnak: a kreativitás, az önálló döntés, a társakkal való együttműködés fejlesztése a lényeg.
Farkas Erik rendkívüli tehetség
Farkas Erik most az angol U17-es válogatott tagja. Milyen képet kapott róla?
Erik – aki most Dubajban edzőtáborozik az angol válogatottal – rendkívüli tehetség, ezt a Liverpool szakmai stábja is így látja. Nick Marshall, az akadémia igazgatóhelyettese is kiemelte: technikailag nagyon képzett, rendkívül jó döntéseket hoz nyomás alatt, és specialistája az egy az egy elleni játékoknak. Nagyon jól bánik a ritmussal, a dinamikával, és hihetetlenül kreatív. A klub minden feltételt megteremt számára, hogy kibontakozzon.
A család öt éve él Angliában, a klub is nagyon szereti őket. A Blackburnben pallérozódó Patrik, Erik bátyja korábban magyar utánpótlás-válogatott volt, Erik pedig most az angol U17-esben játszik. Ez szakmai döntés volt, nem identitásbeli. Ők magyarok, magyar szívvel élnek, és nagyon erősen kötődnek a hazához. A család soha nem szakadt el Magyarországtól, rendszeresen hazajárnak, követik az itthoni futballt, és a gyerekek büszkék a származásukra. Csak a szakmai környezet és a fejlődési lehetőség miatt maradtak Angliában, de a magyarságuk mindig megmaradt.
Hiszem, hogy ha eljön az idő, Erik egyszer a magyar válogatottban is pályára fog lépni. A család szíve ide húz, és ez sosem fog megváltozni.
Szoboszlai Dominikot nem kell önnek bemutatni, hogyan éli meg, amikor most Liverpool-mezben látja?
Dominikot régóta ismerem, még abból az időből, amikor a válogatottban a 2000-es korosztály vezetőedzője voltam. U15-ös korosztályban találkoztunk először, és azóta is kapcsolatban vagyok az édesapjával. A pályája mintaszerűen van felépítve. Liverpoolban is hatalmasat fejlődött. Tavaly még váltogatták a posztjait, most már húzóembere a csapatnak. Szögleteket, szabadrúgásokat rúg, kulcsszerepet kap a támadásokban. Arne Slot vezetőedző nagyon pozitívan nyilatkozik róla, kétszer megválasztották a hónap játékosának is. Persze óriási terhelést kap: a Real Madrid és a Manchester City ellen játszott a napokban, most pedig jönnek sorban a válogatott meccsek. De ő olyan karakter, hogy fáradtan is hozzátesz: lehet, hogy egy szabadrúgás vagy egy jó beadás dönt. Még ha nem is 100 százalékos, a jelenléte önmagában erőt ad a többieknek.
Szoboszlai Dominik azt mondta, ha választania kellene, inkább világbajnokságra jutna a magyar válogatottal, minthogy Bajnokok Ligája-döntőt nyerjen a Liverpoollal. Mit gondol erről?
Ez egy nagyon szimpatikus kijelentés, és teljesen érthető, hogy ezt mondta. Dominik érzi, hogy most jó formában és jó kezekben van a válogatott, és tényleg valós az esély a kijutásra. A magyar futballnak hatalmas lökést adna, ha ott lehetnénk a vb-n, és ő pedig ennek a válogatottnak a motorja. Bár egy budapesti BL-döntőn szerepelni óriási élmény és lehetőség, vb-t csak négyévente rendeznek, Bajnokok Ligáját viszont minden évben. Bár még annyira fiatal Dominik, hogy három vb-szereplés még simán benne lehet. Persze, az is lehet, hogy mindkét célt eléri 2026-ban.
Kerkeztől többet vár támadásban
Kerkez Milos már 22 évesen sorra játssza a meccseket a Liverpoolban és a válogatottban is. Róla mit gondol?
Milos rendkívül tehetséges, atletikus, nagy tempót bír, és kiváló a rúgótechnikája. Épp ezért többet várok tőle a támadásokban: több felzárkózás, ütemes beindulás a félterületbe, pontos beadások, kulcspasszok, akár távoli lövések – ezekből szerintem még jöhetne plusz. Volt is olyan időszaka, amikor egy meccs pihentetés után azonnal gólt szerzett a Liverpoolban – ez mutatja, hogy mentálisan erős, tud reagálni a helyzetre. A válogatott jelenlegi rendszerében (három belső védő és két szárnyvédő) a szélen játszóknak különösen sokat kell hozzátenniük előre, nem elég a stabilitás, kell a váratlan megoldás, a minőségi utolsó passz. Milos képes erre, és ezt várom is tőle. Ha megtalálja a ritmusát, és bátrabban vállalja ezeket a megoldásokat, akkor még nagyobb hatása lesz a Liverpool és a válogatott játékára egyaránt.
Az unokaöccséről, Pisont Richárdról nemrég derült ki, hogy Michael Essien lett a menedzsere. Hogyan alakult ki ez a kapcsolat?
Ricsike egy évvel ezelőtt fél évet töltött Angliában, több klubnál is megfordult: a Liverpoolnál, az Evertonnál, a Blackburnnél. Ekkor figyelt fel rá Michael Essien, a BL-győztes Chelsea-legenda, aki a világfutballban ma is aktív szereplő.
Essien jelenléte és segítsége hatalmas lökést adhat Richárd karrierjének, hiszen a 42 éves szakember alaposan benne van a nemzetközi labdarúgás vérkeringésében. Amellett, hogy játékosmenedzserként elég aktív, a Serie A-ban szereplő Como társtulajdonosa, és másodedzőként dolgozik a dán Nordsjaelland csapatánál. Jelenleg a Honvéd igazolt játékosa Richárd, de ha megnyílik számára egy külföldi lehetőség, a család élni szeretne vele.
Hatalmas munka van mögötte, az édesapja rengeteget dolgozott vele. Ha jön a lehetőség, készen kell állni rá.
Most hogyan telnek önnek a mindennapjai Kispesten?
Nyáron csatlakoztam újra a Honvédhoz, főállásban az akadémián dolgozom. Az U17-es, U19-es és NB II-es csapataink középpályásaival és támadóival foglalkozom egyéni képzésben. A fő területem a rúgótechnika, a pontrúgások (szöglet, szabadrúgás, rögzített helyzet), valamint a kreatív támadásépítés fejlesztése. Szerdánként van egy összevont foglalkozás, ahol az edzők javaslata alapján 15–19 éves játékosok dolgoznak együtt. Az egyéni képzéseken, örömömre már dolgoztam együtt Richárd unokaöcsémmel is. Nagyon sok tehetséges gyerekünk van a Honvédnál, és őszintén hiszem, hogy közülük többen eljuthatnak az első csapatig is. Csak türelem, hit, kitartó munka és a játékos fejlődési útjának és idejének a támogatása kell hozzá.
