Hogyan jött a lehetőség, hogy ellátogathatott Liverpoolba?

Korábban már jártam Angliában, de most egy sokkal konkrétabb, szervezett szakmai látogatásra kaptam meghívást. Három évvel ezelőtt voltam először kint, akkor is Farkas Csaba barátom és rokonom közbenjárására, akinek a fia, Erik a csapat erőssége, és jó kapcsolatot ápol a Liverpoolnál dolgozó szakemberekkel. Részletesen bemutatták az akadémia felépítését, az edzésmódszertant, a játékosnevelés filozófiáját, az egyéni képzés rendszerét, a kiválasztás és a toborzás folyamatát, valamint azt is, hogyan működnek együtt a partneregyesületekkel. A program része volt, hogy megnézhettem a Liverpool-Real Madrid U19-es BL-meccset, este pedig a felnőtt csapat Bajnokok Ligája-találkozóját is. Másnap délelőtt egy zárt szakmai napra csatlakozhattam, ahol edzéseket, elemzéseket, prezentációkat láthattam.

Pisont István Kispestről kiruccant Liverpoolba

Most jelent meg egy könyv Szoboszlai Dominikról, amelynek a legfőbb üzenete, hogy „nem titok van, hanem munka”. Ezt tapasztalta Liverpoolban is, hogy nincs titok, csak munka?

Pontosan ez az igazság. Szemlélet és munka van. A Liverpoolnál ez nem egy felmondható forgatókönyv, hanem életforma. Meg kell érteni a klub történelmét, a várost, a szurkolókat. Mindig úgy kell játszani, mint ahogyan az egy nagy klubban elvárható: többet kell futni, agresszívebben, bátrabban menni előre, sohasem feladni. A döntetlen nem cél. A vereségnél sincs kifogáskeresés – a nagy klubok nem ezt csinálják. Mentálisan is ezt kérik: vállalj felelősséget, merj hibázni, mert a hibából tanulsz! Az utánpótlásban sem a „csapatrendszer” lemásolása a cél, hanem az, hogy minden játékos a saját maximumát hozza ki magából. Ők nem elsősorban csapatot építenek, hanem egyéneket nevelnek a felnőttfutball előtti időszakban.

Pisont István szerint a liverpooliak fanatikus őrültek

Ennyire lenyűgözte a Liverpoolnál dolgozók mentalitása?

Igen, abszolút. Én jártam a Chelsea-nél, a Manchester Unitednél, most a Liverpoolnál is – figyeljen, fanatikus őrültek! Iszonyatos elszántság van bennük, a szurkolókban és az egész klubban. A történelmük, a tradícióik hihetetlen erőt adnak. Itt menni kell, itt mindig a győzelemre játszanak, és keményen meg is dolgoznak érte. Mármint a nagycsapatnál, hiszen az utánpótlásnál mások a célok.