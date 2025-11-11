A PL-szereplő Newcastle United egykori csatára 34 évesen még mindig futballozik — jelenleg az angol nyolcadik ligában szereplő Wellingborough Town játékosa —, de közben egyre inkább a pályán kívüli munkára koncentrál.

A PL-ből a nyolcadik ligáig csúszott Nile Ranger, de ma már nem a saját pályafutása a legfontosabb számára

Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP

Az egykori PL-sztár új életet kezdett

Egy észak-londoni futballakadémiát vezet, ahol fiatal tehetségeket segít, és hamarosan elindítja saját podcast műsorát, The Indenile Show címmel.

Fitt maradok, dolgozom az akadémiámon, és szeretném támogatni a gyerekeket. A célom, hogy különböző környékek fiataljait összekössem, hogy megmutathassák magukat az akadémiáknak. A történetemből sokat tanulhatnak, mert tele volt hullámvölgyekkel

– nyilatkozta Ranger a SunSportnak.

A csatár karrierje valóban filmbe illő fordulatokat vett.

A Newcastle tehetségeként robbant be, de már fiatalon bajba került: fegyveres rablás miatt börtönbe került, majd 2017-ben online banki csalásért ítélték nyolc hónapra.

Ennek ellenére tavaly ismét a címlapokra került, amikor a Kettering Town színeiben győztes gólt szerzett az FA-kupában a Northampton Town ellen, 18 találatig jutva a szezonban.

Bár nyáron meglepetésre elengedték, Wellingboroughban új csapatra talált.

Emellett szerepel a Sky Sports által közvetített Baller League-ben is, ahol N5 FC színeiben játszik – a csapat edzői között olyan legendák vannak, mint Robert Pirès és Jens Lehmann.

Wellingborough Town are pleased to announce the signing of forward Nile Ranger ✍️



Most recently, Ranger was the league’s joint top goal scorer for Kettering Town with 6 goals in ten games this season. He scored scored 18 goals across his 50 total appearances for The Poppies.… pic.twitter.com/HwUfaHgjSv — Wellingborough Town FC (@doughboys_wtfc) October 17, 2025

Ranger önbizalma mit sem kopott az évek alatt. Amikor arról kérdezték, hány gólt lőne, ha most Erling Haaland helyén játszana a Manchester Cityben, így felelt:

Haaland a kedvencem – egy szörnyeteg. De ha én lennék a helyén… a technikám még megvan, a tüdőm talán gyengébb, de 20 gólt biztosan rúgnék.

A valaha botrányairól hírhedt futballista most példát akar mutatni: múltjából, hibáiból és tapasztalataiból erőt kovácsolva segíteni a következő generációt – miközben a nyolcadik ligában csendben írja tovább az egyik legszokatlanabb futballtörténetet a futballpályák világában.