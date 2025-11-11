A PL-szereplő Newcastle United egykori csatára 34 évesen még mindig futballozik — jelenleg az angol nyolcadik ligában szereplő Wellingborough Town játékosa —, de közben egyre inkább a pályán kívüli munkára koncentrál.
Az egykori PL-sztár új életet kezdett
Egy észak-londoni futballakadémiát vezet, ahol fiatal tehetségeket segít, és hamarosan elindítja saját podcast műsorát, The Indenile Show címmel.
Fitt maradok, dolgozom az akadémiámon, és szeretném támogatni a gyerekeket. A célom, hogy különböző környékek fiataljait összekössem, hogy megmutathassák magukat az akadémiáknak. A történetemből sokat tanulhatnak, mert tele volt hullámvölgyekkel
– nyilatkozta Ranger a SunSportnak.
A csatár karrierje valóban filmbe illő fordulatokat vett.
A Newcastle tehetségeként robbant be, de már fiatalon bajba került: fegyveres rablás miatt börtönbe került, majd 2017-ben online banki csalásért ítélték nyolc hónapra.
Ennek ellenére tavaly ismét a címlapokra került, amikor a Kettering Town színeiben győztes gólt szerzett az FA-kupában a Northampton Town ellen, 18 találatig jutva a szezonban.
Bár nyáron meglepetésre elengedték, Wellingboroughban új csapatra talált.
Emellett szerepel a Sky Sports által közvetített Baller League-ben is, ahol N5 FC színeiben játszik – a csapat edzői között olyan legendák vannak, mint Robert Pirès és Jens Lehmann.
Ranger önbizalma mit sem kopott az évek alatt. Amikor arról kérdezték, hány gólt lőne, ha most Erling Haaland helyén játszana a Manchester Cityben, így felelt:
Haaland a kedvencem – egy szörnyeteg. De ha én lennék a helyén… a technikám még megvan, a tüdőm talán gyengébb, de 20 gólt biztosan rúgnék.
A valaha botrányairól hírhedt futballista most példát akar mutatni: múltjából, hibáiból és tapasztalataiból erőt kovácsolva segíteni a következő generációt – miközben a nyolcadik ligában csendben írja tovább az egyik legszokatlanabb futballtörténetet a futballpályák világában.