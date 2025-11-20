Az Egyesült Államok válogatottja felkészülési mérkőzésen 5-1-re legyőzte Uruguayt, ezzel 2011 óta ez volt a legnagyobb sikere olyan nemzeti együttes ellen, amely nem a CONCACAF-zónához (észak- és közép-amerikai térség) tartozik. Mauricio Pochettino vezetésével az utóbbi három meccsüket megnyerték az amerikaiak, tehát az argentin kapitány elégedett lehetett volna, mégis sikerült felbosszantania őt az egyik riporternek.

Mauricio Pochettino kifakadt az uruguayiak elleni győzelem után

Fotó: OMAR VEGA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Mauricio Pochettino kifakadt

Mióta a Tottenham és a PSG korábbi edzője irányít, azóta az amerikai csapat mérlege 13 győzelem, 7 vereség és 2 döntetlen, ezeken a találkozókon pedig összesen 71 különböző játékosnak adott lehetőséget Pochettino. Az 53 éves szakembernek ennek kapcsán egy hosszú kérdésben felvetették, hogy miért nincsenek „rendszeres” játékosai.

„Kik is a rendszeres játékosok?” – tette fel a költő kérdést Pochettino, aki felháborodva folytatta mondandóját: „A kérdésem az, hogy talán le kellene állítani a sajtótájékoztatót, be kellene mennem az öltözőbe, visszajönnöm, és újrakezdeni az egészet? Mert mintha az ellenkezője történt volna, és 5-1-re kikaptunk volna.

Én az USA kapitánya vagyok, nem pedig a portás.”

Pochettino kiborult a sajtótájékoztatón

Fotó: RICH STORRY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

„Mondja meg, melyik alapemberről beszélünk, mert nem értem, mit jelent az alapember kifejezés” – vonta kérdőre a szövetségi kapitány a riportert, aki azzal próbált érvelni, hogy a tapasztaltabb játékosokra gondolt, mire Pochettino megkérdezte: „Kikre? Melyik játékosokra?”

Őszintén szólva, fáradt vagyok, és talán nem értem az angolt. De nagyon csalódott vagyok a kérdés miatt, mert nem tudom, mit várnak tőlem”

– tette hozzá Pochettino, aki az amerikai csapat mentalitásának megváltoztatásáról is beszélt, valamint felháborodva tette szóvá, hogy a legegyszerűbb dolog mindenért az edzőket hibáztatni.

A 2026-os világbajnokság a torna történetében először lesz 48 csapatos, a vb-t három ország, az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közösen rendezi.

