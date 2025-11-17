Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Ezt látnia kell!

Megtörte a csendet a NASA: kiderült az igazság a 3I/ATLAS-ról

Link másolása
Vágólapra másolva!
A magyar labdarúgó-válogatott drámai körülmények között szenvedett 3-2-es vereséget Írország ellen a Puskás Arénában, így lemarad a 2026-os világbajnokságról. A vb-selejtezős csoportok második helyezettjei, így az írek is, pótselejtezőn vívhatják ki a részvételt. A versenyben maradt csapatok négy kalapból várják a sorsolást, a mezőny már majdnem teljes.

A magyar válogatott akár még az első kalapból is várhatta volna a pótselejtezőt, ám Marco Rossi együttesének nem sikerült megfelelő eredményt elérnie az írek ellen a Puskás Arénában. A folytatásban az európai mezőnyből 16 csapat küzdhet a vb-részvétel kiharcolásáért, és 13 válogatottról már most biztos, hogy részt vesz majd a pótselejtezőn.

Az ír válogatott is pótselejtezőn harcolhatja ki a vb-részvételt
Az ír válogatott is pótselejtezőn harcolhatja ki a vb-részvételt
Fotó: Polyák Attila 

Így áll az európai pótselejtezős mezőny

A vb-selejtezős csoportok első helyezettjei automatikusan kijutottak a 2026-os világbajnokságra, a másodikok pedig pótselejtezőn vívhatják ki a részvételt, illetve hozzájuk csatlakoznak még csapatok a Nemzetek Ligájában elért eredmények alapján. 

Összesen 16 válogatott érintett a play-offban, őket négy különböző kalapba sorolják. 

Jelenleg hat együttes helye már ismert, a norvégok ellen másodszor is csúfos vereséget szenvedő olaszok az első kalapba kerültek, a harmadikban vannak az albánok és a koszovóiak, míg a negyedikben a románok, a svédek és az észak-írek. További hét válogatott kiléte ismert, de most még nem tudni, hová kerülnek majd a törökök, az ukránok, a lengyelek, a csehek, a walesiek, az észak-macedónok és az írek.

Sweden's midfielder #18 Yasin Ayari controls the ball during the FIFA World Cup 2026 Group B European qualification football match between Switzerland and Sweden at the Geneva stadium, in Geneva, on November 15, 2025. (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP)
A svédek borzalmasan szerepeltek a vb-selejtezőn, de a Nemzetek Ligájában elért eredményük miatt még kijuthatnak a vb-re
Fotó: FABRICE COFFRINI / AFP

A maradék három pótselejtezős csapat kiléte még nem ismert, de kedd estére már eldől, hogy kik lesznek a szlovák-német, a skót-dán és a bosnyák-osztrák párharcok vesztesei, akik majd csatlakoznak a mezőnyhöz. A 16 érintett válogatottból végül 4 lehet ott majd a vb-n: a csapatokat négy ágra osztják, áganként négy együttessel. Mindegyik ág két elődöntőből és egy döntőből áll, és a finálék győztesei kijutnak a 2026-os világbajnokságra.

Kapcsolódó cikkek

Ez a hír letörölheti a könnyeket Szoboszlai Dominik arcáról
Cristiano Ronaldo miatt őrjöngenek a vb-résztvevő portugálok
Gusztustalan botrány az ír stúdióban: a volt PL-sztár k...ögnek nevezte Szoboszlait – videó

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!