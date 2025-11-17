A magyar válogatott akár még az első kalapból is várhatta volna a pótselejtezőt, ám Marco Rossi együttesének nem sikerült megfelelő eredményt elérnie az írek ellen a Puskás Arénában. A folytatásban az európai mezőnyből 16 csapat küzdhet a vb-részvétel kiharcolásáért, és 13 válogatottról már most biztos, hogy részt vesz majd a pótselejtezőn.

Az ír válogatott is pótselejtezőn harcolhatja ki a vb-részvételt

Fotó: Polyák Attila

Így áll az európai pótselejtezős mezőny

A vb-selejtezős csoportok első helyezettjei automatikusan kijutottak a 2026-os világbajnokságra, a másodikok pedig pótselejtezőn vívhatják ki a részvételt, illetve hozzájuk csatlakoznak még csapatok a Nemzetek Ligájában elért eredmények alapján.

Összesen 16 válogatott érintett a play-offban, őket négy különböző kalapba sorolják.

Jelenleg hat együttes helye már ismert, a norvégok ellen másodszor is csúfos vereséget szenvedő olaszok az első kalapba kerültek, a harmadikban vannak az albánok és a koszovóiak, míg a negyedikben a románok, a svédek és az észak-írek. További hét válogatott kiléte ismert, de most még nem tudni, hová kerülnek majd a törökök, az ukránok, a lengyelek, a csehek, a walesiek, az észak-macedónok és az írek.

A svédek borzalmasan szerepeltek a vb-selejtezőn, de a Nemzetek Ligájában elért eredményük miatt még kijuthatnak a vb-re

Fotó: FABRICE COFFRINI / AFP

A maradék három pótselejtezős csapat kiléte még nem ismert, de kedd estére már eldől, hogy kik lesznek a szlovák-német, a skót-dán és a bosnyák-osztrák párharcok vesztesei, akik majd csatlakoznak a mezőnyhöz. A 16 érintett válogatottból végül 4 lehet ott majd a vb-n: a csapatokat négy ágra osztják, áganként négy együttessel. Mindegyik ág két elődöntőből és egy döntőből áll, és a finálék győztesei kijutnak a 2026-os világbajnokságra.

✅ 13/16 PO slots are basically decided.



6️⃣ teams already know their Pot.



Pot 1⃣: 🇮🇹 ❔ ❔ ❔

Pot 2⃣: ❔ ❔ ❔ ❔

Pot 3⃣: ❔ ❔ 🇦🇱 🇽🇰

Pot 4⃣: ❔ 🇷🇴 🇸🇪 ☘️



❓Seeding unknown: 🇹🇷 🇺🇦 🇵🇱 🇨🇿 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 🇲🇰 🇮🇪



⌛ Remaining 3 PO slots to be filled by:

🇸🇰 or 🇩🇪

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 or 🇩🇰

🇧🇦 or 🇦🇹



PO…

