A Premier League vezetői megerősítették az idei ünnepi tévés meccsprogramot, amely szerint a Manchester United–Newcastle United találkozó lesz az egyetlen mérkőzés december 26-án, a Boxing Dayen.

Mozgalmas időszak vár majd a Premier League csapataira

A Premier League változtatott

December 26. idén péntekre esik, ezen a napon mindössze egy mérkőzést rendeznek, a forduló többi meccsét pedig szombaton, vasárnap és hétfőn játsszák le – hasonlóan egy átlagos Premier League-hétvégéhez.

Az egyetlen Boxing Day-meccset az Old Traffordon rendezik helyi idő szerint 20 órától. Másnap hét mérkőzésre kerül sor, magyar idő szerint 13:30-tól.

A következő héten is lesznek meccsek, hétközi fordulóval, a szurkolók tehát bőséggel kapnak izgalmas találkozókat az ünnepi időszakban.

Ami a Liverpool mérkőzéseit illeti, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata december 27-én a Wolves csapatát fogadja, majd január 1-én a Leeds látogat az Anfieldre. Január 4-én Fulham–Liverpool bajnokit rendeznek majd.