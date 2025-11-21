Live
Az angol labdarúgó-bajnokságban szereplő csapatok a megszokotthoz képest egy héttel később kezdik meg a következi szezont. Ennek értelmében a Premier League 2026/2027-es idénye augusztus 22-én kezdődik és 2027. május 30-ig tart majd.

A Premier League irányítóinak pénteki bejelentése szerint 33 hétvégi és öt hétközi fordulót rendeznek a következő szezon során, a kezdést pedig azért tolták el a megszokottól egy héttel későbbre, hogy a július 19-én véget érő világbajnokság után hosszabb pihenőidőhöz jussanak a futballisták.

Szoboszlai Dominik három hónapot pihenhet a Premier League nyári szünetében
Szoboszlai Dominik három hónapot pihenhet a Premier League nyári szünetében
Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Ez azt is jelenti, hogy 89 nap lesz a mostani idény vége és az új szezon kezdete között.

„Mivel a globális futballnaptár egyre zsúfoltabbá válik, a Premier League számára továbbra is elsődleges fontosságú a játékosok jóléte” – írták a közleményben a jövőévi menetrenddel kapcsolatban.

Karácsony előtt még rangadó vár Szoboszlaiékra a Premier League-ben

Azt is jelezték, hogy az angol labdarúgó-bajnokság karácsonyi fordulója a következő idényben a korábban megszokottak szerint alakul. Ebben a szezonban mindössze egyetlen meccset rendeznek december 26-án szervezési nehézségek miatt.

A Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint is foglalkoztató Liverpool FC december 20-án a Tottenham Hotspur vendége lesz, hét nappal később a Wolverhamptont, január 1-jén pedig a Leeds Unitedet fogadja az ünnepi időszakban.

