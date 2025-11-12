Szombat este a Chelsea 3-0-ra legyőzte a Wolvest a labdarúgó Premier League 11. fordulójában. Az nem új hír, hogy Enzo Maresca nem számít Raheem Sterlingre, a hétvégén történteket azonban a 30 éves szélső minél hamarabb elfelejtené.

Raheem Sterling idén még egy percet sem játszott a Premier League-ben a Chelsea színeiben

Fotó: JEFF DEAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A Premier League-szélső otthon volt csapata meccse helyett, ez volt a szerencséje

Sterling szombat este londoni otthonában tartózkodott feleségével és öt gyerekével. Nyugodt estének indult ez a Sterling családnak, azonban pár, fekete maszkba beöltözött betörő mindent felülírt – olvasható a Daily Mail beszámolójában.

A betörők úgy gondolták, hogy Sterlingék nem lesznek otthon, hanem a Stamford Bridge-en nézik a Chelsea mérkőzését. A fiatal férfiak annyira meglepődtek ezen, hogy semmilyen értéktárgyat nem vittek el.

Először a sajtó csak sejtette, hogy Sterling házába törtek be a hétvégén. Később a játékos ügynöke erősítette ezt meg.

Korábban is betörtek Sterling házába

Az angol válogatott házába legutóbb 2022-ben a katari világbajnokság alatt törtek be. Sterling akkor az angol válogatott keretének tagja volt. A fegyveres betörés során három albán férfi háromszázezer font értékben órákat tulajdonított el. Az akció alatt a labdarúgó öt- és a hároméves fia a házban tartózkodott. A három albán betörőt később név szerint azonosította a rendőrség, és kiderült, hogy 32 másik esetben törtek be házakba. Ám elmenekültek az országból, így nem sikerült őket rács mögé zárni.

Sterling az előző idényt az Arsenalnál töltötte kölcsönben, s noha 27 mérkőzésen lépett pályára, így sem volt meg az ezer játékperce. Sterling szerződése 2027-ig szól a Chelsea-vel.